30 декабря 2024
29 декабря 2024

Как будут работать поликлиники ХМАО в новогодние праздники. Инфографика

Жители ХМАО смогут обратиться в поликлиники во время новогодних праздников
© Служба новостей «URA.RU»
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Приемные, стационарные отделения и травмпункты по всему региону будут работать круглосуточно
Приемные, стационарные отделения и травмпункты по всему региону будут работать круглосуточно Фото:

Во время продолжительных новогодних праздников жители ХМАО смогут обратиться в основные больницы Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска — поликлиники будут работать согласно специальному графику. Приемные и стационарные отделения, а также травмпункты по всему региону — круглосуточно. Информацию о режиме работы всех медицинских учреждений в этот период предоставил департамент здравоохранения Югры.

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника
  • неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям (кабинет 104): 31 декабря — 8 января с 8:00 до 20:00, с 22:00 до 06:00 следующего дня. Перерыв с 13:30 до 14:00.
Окружная клиническая больница
  • консультативно-диагностическая поликлиника, детская поликлиника, поликлиники онкологического и офтальмологического центров: 3 и 6 января с 8:00 до 15:00;
  • женская консультация: 3 и 6 января с 8:00 до 13:00;
  • фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: 2 — 8 января с 9:00 до 15:00;
  • неотложная медпомощь (тел. 365-365): ежедневно с 8:00 до 18:00;

29, 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 8 января — выходные дни;

  • приемные, стационарные отделения и травматологический пункт будут работать круглосуточно.

Сургут

Сургутская окружная клиническая больница
  • консультативно-диагностическая поликлиника: 29, 31 декабря, 1—8 января — выходные дни;
  • дневной стационар хирургических методов лечения и онкологического поликлинического отделения:

30 декабря с 08:00 до 19:00;

31 декабря, 6 января с 08:00 до 14:12;

3 января с 08:00 до 16:30;

  • приемные и стационарные отделения будут работать круглосуточно.
Сургутская городская клиническая поликлиника №1

Взрослая поликлиника (ул. Студенческая, 18):

  • дежурный врач-терапевт:

29, 30 декабря с 08:00 — 19:00;

31 декабря, 1 — 8 января с 08:00 до 14:00;

  • фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ:

29, 30 декабря с 08:00 до 19:00;

31 декабря, 1 — 8 января с 8:00 до 14:00.

Детская поликлиника (Сибирская 14/2):

  • первичный прием:

29 декабря, 2 — 8 января с 8:00 до 14:00;

30 декабря с 8:00 до 13:00;

1 января с 09:00 до 15:00;

  • врач-педиатр:

30 декабря с 08:00 до 13:00;

3, 4, 5, 6, 8 января с 08:00 до 14:00;

  • вызов врача на дом:

29 декабря, 1 — 8 января с 8:00 до 14:00;

30 декабря с 8:00 до 17:00;

  • неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00.
Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1
  • Взрослая стоматология (ул. Григория Кукуевицкого, 8). Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться:

взрослым и детям 29 — 31 декабря, 1 — 8 января с 21:00 до 06:30; 31 декабря с 8:00 до 20:00;

взрослым 30 декабря, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 20:00.

Сургутская клиническая травматологическая больница
  • поликлиника для взрослых: 30 декабря с 8:00 до 14:00, 2, 4, 6, 8 января с 8:00 до 15:00;
  • поликлиника для детей: 3, 4, 7 января с 9:00 до 14:00;
  • детский и взрослый травмпункты, приемное отделение и все отделения стационара будут работать круглосуточно.

Нижневартовск

Нижневартовская окружная клиническая больница
  • стационар в выходные и праздничные дни работает круглосуточно.
Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника
  • прием стоматолога-терапевта: 29 — 31 декабря, 1 — 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября, 47. 30 декабря с 8.00 до 14.00 по ул. Ленина,11;
  • прием стоматолога-хирурга: 30, 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября, 47.
Нижневартовская городская поликлиника
  • фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: ежедневно с 8:00 до 14:00;
  • неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00;
  • травмпункт работает круглосуточно;
  • амбулаторный прием дежурными врачами: 2-4, 6, 8 января с 08.00 до 14.00, 5 января с 8:00 до 12:00;
  • вызов врача на дом с 08.00 до 12.00. 31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни;
  • неотложная медпомощь для взрослых и детей: ежедневно с 08.00 до 20.00.

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Во время продолжительных новогодних праздников жители ХМАО смогут обратиться в основные больницы Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска — поликлиники будут работать согласно специальному графику. Приемные и стационарные отделения, а также травмпункты по всему региону — круглосуточно. Информацию о режиме работы всех медицинских учреждений в этот период предоставил департамент здравоохранения Югры. Ханты-Мансийск 29, 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 8 января — выходные дни; Сургут 30 декабря с 08:00 до 19:00; 31 декабря, 6 января с 08:00 до 14:12; 3 января с 08:00 до 16:30; Взрослая поликлиника (ул. Студенческая, 18): 29, 30 декабря с 08:00 — 19:00; 31 декабря, 1 — 8 января с 08:00 до 14:00; 29, 30 декабря с 08:00 до 19:00; 31 декабря, 1 — 8 января с 8:00 до 14:00. Детская поликлиника (Сибирская 14/2): 29 декабря, 2 — 8 января с 8:00 до 14:00; 30 декабря с 8:00 до 13:00; 1 января с 09:00 до 15:00; 30 декабря с 08:00 до 13:00; 3, 4, 5, 6, 8 января с 08:00 до 14:00; 29 декабря, 1 — 8 января с 8:00 до 14:00; 30 декабря с 8:00 до 17:00; взрослым и детям 29 — 31 декабря, 1 — 8 января с 21:00 до 06:30; 31 декабря с 8:00 до 20:00; взрослым 30 декабря, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 20:00. Нижневартовск
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