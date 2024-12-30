Во время продолжительных новогодних праздников жители ХМАО смогут обратиться в основные больницы Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска — поликлиники будут работать согласно специальному графику. Приемные и стационарные отделения, а также травмпункты по всему региону — круглосуточно. Информацию о режиме работы всех медицинских учреждений в этот период предоставил департамент здравоохранения Югры.
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника
- неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям (кабинет 104): 31 декабря — 8 января с 8:00 до 20:00, с 22:00 до 06:00 следующего дня. Перерыв с 13:30 до 14:00.
Окружная клиническая больница
- консультативно-диагностическая поликлиника, детская поликлиника, поликлиники онкологического и офтальмологического центров: 3 и 6 января с 8:00 до 15:00;
- женская консультация: 3 и 6 января с 8:00 до 13:00;
- фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: 2 — 8 января с 9:00 до 15:00;
- неотложная медпомощь (тел. 365-365): ежедневно с 8:00 до 18:00;
29, 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 8 января — выходные дни;
- приемные, стационарные отделения и травматологический пункт будут работать круглосуточно.
Сургут
Сургутская окружная клиническая больница
- консультативно-диагностическая поликлиника: 29, 31 декабря, 1—8 января — выходные дни;
- дневной стационар хирургических методов лечения и онкологического поликлинического отделения:
30 декабря с 08:00 до 19:00;
31 декабря, 6 января с 08:00 до 14:12;
3 января с 08:00 до 16:30;
- приемные и стационарные отделения будут работать круглосуточно.
Сургутская городская клиническая поликлиника №1
Взрослая поликлиника (ул. Студенческая, 18):
- дежурный врач-терапевт:
29, 30 декабря с 08:00 — 19:00;
31 декабря, 1 — 8 января с 08:00 до 14:00;
- фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ:
29, 30 декабря с 08:00 до 19:00;
31 декабря, 1 — 8 января с 8:00 до 14:00.
Детская поликлиника (Сибирская 14/2):
- первичный прием:
29 декабря, 2 — 8 января с 8:00 до 14:00;
30 декабря с 8:00 до 13:00;
1 января с 09:00 до 15:00;
- врач-педиатр:
30 декабря с 08:00 до 13:00;
3, 4, 5, 6, 8 января с 08:00 до 14:00;
- вызов врача на дом:
29 декабря, 1 — 8 января с 8:00 до 14:00;
30 декабря с 8:00 до 17:00;
- неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00.
Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1
- Взрослая стоматология (ул. Григория Кукуевицкого, 8). Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться:
взрослым и детям 29 — 31 декабря, 1 — 8 января с 21:00 до 06:30; 31 декабря с 8:00 до 20:00;
взрослым 30 декабря, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 20:00.
Сургутская клиническая травматологическая больница
- поликлиника для взрослых: 30 декабря с 8:00 до 14:00, 2, 4, 6, 8 января с 8:00 до 15:00;
- поликлиника для детей: 3, 4, 7 января с 9:00 до 14:00;
- детский и взрослый травмпункты, приемное отделение и все отделения стационара будут работать круглосуточно.
Нижневартовск
Нижневартовская окружная клиническая больница
- стационар в выходные и праздничные дни работает круглосуточно.
Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника
- прием стоматолога-терапевта: 29 — 31 декабря, 1 — 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября, 47. 30 декабря с 8.00 до 14.00 по ул. Ленина,11;
- прием стоматолога-хирурга: 30, 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября, 47.
Нижневартовская городская поликлиника
- фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: ежедневно с 8:00 до 14:00;
- неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00;
- травмпункт работает круглосуточно;
- амбулаторный прием дежурными врачами: 2-4, 6, 8 января с 08.00 до 14.00, 5 января с 8:00 до 12:00;
- вызов врача на дом с 08.00 до 12.00. 31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни;
- неотложная медпомощь для взрослых и детей: ежедневно с 08.00 до 20.00.
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