Новый маршрут №82 в Перми будут обслуживать шесть автобусов «ГАЗель City»

Технику должны передать заказчику в середине января
Пермские власти заключили контракт на поставку шести автобусов «ГАЗель City». Техника будет курсировать по новому кольцевому маршруту №82, пояснили в МУП «ПермГорЭлектроТранс».
«Контракт заключили с ООО „УралБизнесЛизинг“. В Пермь до 15 января 2025 года поставят шесть автобусов малого класса», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Новый автобусный маршрут соединит микрорайоны Вышка-1 и Вышка-2 с площадью Восстания. С перевозчиком, который отвечает за направление, определились в октябре.
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