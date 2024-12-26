26 декабря 2024

Новый маршрут №82 в Перми будут обслуживать шесть автобусов «ГАЗель City»

© Служба новостей «URA.RU»
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Технику должны передать заказчику в середине января
Технику должны передать заказчику в середине января Фото:

Пермские власти заключили контракт на поставку шести автобусов «ГАЗель City». Техника будет курсировать по новому кольцевому маршруту №82, пояснили в МУП «ПермГорЭлектроТранс».

«Контракт заключили с ООО „УралБизнесЛизинг“. В Пермь до 15 января 2025 года поставят шесть автобусов малого класса», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Новый автобусный маршрут соединит микрорайоны Вышка-1 и Вышка-2 с площадью Восстания. С перевозчиком, который отвечает за направление, определились в октябре.

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Пермские власти заключили контракт на поставку шести автобусов «ГАЗель City». Техника будет курсировать по новому кольцевому маршруту №82, пояснили в МУП «ПермГорЭлектроТранс». «Контракт заключили с ООО „УралБизнесЛизинг“. В Пермь до 15 января 2025 года поставят шесть автобусов малого класса», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Новый автобусный маршрут соединит микрорайоны Вышка-1 и Вышка-2 с площадью Восстания. С перевозчиком, который отвечает за направление, определились в октябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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