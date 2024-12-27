РПЦ отправила в отставку скандального митрополита Илариона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митрополита Илариона синод РПЦ обвинил в неподобающем поведении
Митрополита Илариона синод РПЦ обвинил в неподобающем поведении Фото:

Русская Православная Церковь (РПЦ) обвинила митрополита Илариона (Алфеева) в поведении, не соответствующем статусу священника и монаха. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии. В связи с этим было принято решение освободить его от управления Будапештско-венгерской епархией и направить в отставку. 

«С учетом поведения, которое не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к священнослужителям, патриарху Кириллу предложено указать митрополиту Илариону на недопустимость таких действий», — говорится в сообщении Синода. Его приводит «Лента.ру». Он будет переведен для служения в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, расположенный в Чехии.

Митрополит неоднократно становился участником разных скандалов. В 2021 году он заявил, что пережитое изнасилование не является основанием для аборта. Он также был замешан в скандале, связанном с открытием кафедры богословия в НИЯУ МИФИ в начале десятых годов. В этом году он был обвинен в домогательстве, передает MK.RU. Сам Иларион заявлял, что все это клевета и выражал надежду на поддержку священноначалия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Русская Православная Церковь (РПЦ) обвинила митрополита Илариона (Алфеева) в поведении, не соответствующем статусу священника и монаха. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии. В связи с этим было принято решение освободить его от управления Будапештско-венгерской епархией и направить в отставку.  «С учетом поведения, которое не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к священнослужителям, патриарху Кириллу предложено указать митрополиту Илариону на недопустимость таких действий», — говорится в сообщении Синода. Его приводит «Лента.ру». Он будет переведен для служения в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, расположенный в Чехии. Митрополит неоднократно становился участником разных скандалов. В 2021 году он заявил, что пережитое изнасилование не является основанием для аборта. Он также был замешан в скандале, связанном с открытием кафедры богословия в НИЯУ МИФИ в начале десятых годов. В этом году он был обвинен в домогательстве, передает MK.RU. Сам Иларион заявлял, что все это клевета и выражал надежду на поддержку священноначалия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...