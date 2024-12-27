РПЦ отправила в отставку скандального митрополита Илариона

Русская Православная Церковь (РПЦ) обвинила митрополита Илариона (Алфеева) в поведении, не соответствующем статусу священника и монаха. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии. В связи с этим было принято решение освободить его от управления Будапештско-венгерской епархией и направить в отставку.
«С учетом поведения, которое не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к священнослужителям, патриарху Кириллу предложено указать митрополиту Илариону на недопустимость таких действий», — говорится в сообщении Синода. Его приводит «Лента.ру». Он будет переведен для служения в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, расположенный в Чехии.
Митрополит неоднократно становился участником разных скандалов. В 2021 году он заявил, что пережитое изнасилование не является основанием для аборта. Он также был замешан в скандале, связанном с открытием кафедры богословия в НИЯУ МИФИ в начале десятых годов. В этом году он был обвинен в домогательстве, передает MK.RU. Сам Иларион заявлял, что все это клевета и выражал надежду на поддержку священноначалия.
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