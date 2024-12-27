В Пермском крае построят новый завод

В городе Нытва Пермского края появится завод по производству несъемной арболитовой опалубки. Строительство завода должно завершиться к концу 2025 года, а в 2026 году завод должен выйти на проектную мощность.
«Строительство завода стало возможным благодаря государственным мерам поддержки, которые действуют для территорий опережающего развития (ТОР) „Нытва“. В настоящее время на этой территории ведут свою деятельность 20 резидентов. Уже запущены многие производства, открыты санаторий — профилакторий, гостиничный комплекс и другие предприятия», — говорится на сайте министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. Статус 21-го резидента ТОР «Нытва» в ближайшее время должно получить ООО «Симфония», которое будет строить завод.
Производство несъемной арболитовой опалубки — это восстановление уникальной советско-австрийской универсальной технологии для монолитного домостроения с применением несъемной опалубки. Технология строительства применяется к различным климатическим зонам и используется в 75 странах мира.
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