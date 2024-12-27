Из Челябинской области в Китай отправили 19 тонн куриных лапок

В Китай из Челябинской области экспортировали партию куриных лапок. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Должностными лицами управления проведен ветеринарный контроль 19,2 тонны субпродуктов птицы (лапки куриные) при отгрузке в Китай. Перед экспортом ООО „Магнитогорский птицеводческий комплекс“ получило разрешение Россельхознадзора на экспорт», — сообщили в пресс-службе.
В управлении добавили, что в отношении экспортируемого груза проведен необходимый комплекс лабораторных исследований на соответствие продукции китайским требованиям. Также в пресс-службе ведомства отметили, что это первая отгруженная на экспорт при полном таможенном оформлении в Челябинской области партия продукции с 2020 года.
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