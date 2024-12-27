27 декабря 2024

В Пермском крае простились с двумя бойцами, погибшими на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощания с бойцами состоялись 28 декабря
Прощания с бойцами состоялись 28 декабря Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погибли два бойца из Пермского края: Евгений Лунегов и Роман Лопатин. Об этом сообщили в администрациях Кудымкарского и Гайнского округов.

«27 ноября 2024 в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб житель поселка Серебрянка рядовой гвардии Евгений Лунегов 1985 года рождения. Он нес боевую службу по контракту наводчиком пулемета мотострелкового отделения», — написала глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в своем telegram-канале.

Про второго бойца Романа Лопатина известно, что он также погиб при исполнении служебного долга. Прощания с погибшими состоялись 28 декабря.

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В зоне специальной военной операции на Украине погибли два бойца из Пермского края: Евгений Лунегов и Роман Лопатин. Об этом сообщили в администрациях Кудымкарского и Гайнского округов. «27 ноября 2024 в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб житель поселка Серебрянка рядовой гвардии Евгений Лунегов 1985 года рождения. Он нес боевую службу по контракту наводчиком пулемета мотострелкового отделения», — написала глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в своем telegram-канале. Про второго бойца Романа Лопатина известно, что он также погиб при исполнении служебного долга. Прощания с погибшими состоялись 28 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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