В Пермском крае простились с двумя бойцами, погибшими на СВО

В зоне специальной военной операции на Украине погибли два бойца из Пермского края: Евгений Лунегов и Роман Лопатин. Об этом сообщили в администрациях Кудымкарского и Гайнского округов.
«27 ноября 2024 в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб житель поселка Серебрянка рядовой гвардии Евгений Лунегов 1985 года рождения. Он нес боевую службу по контракту наводчиком пулемета мотострелкового отделения», — написала глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в своем telegram-канале.
Про второго бойца Романа Лопатина известно, что он также погиб при исполнении служебного долга. Прощания с погибшими состоялись 28 декабря.
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