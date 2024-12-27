Центр Екатеринбурга встал в семибалльные пробки, а цены на такси взлетели. Карта

28 декабря 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Загруженнее всего улицы Малышева и Куйбышева (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Предновогодняя суета стала причиной семибалльных пробок в Екатеринбурге днем 28 декабря. Больше всего движение парализовано в центре города. Вместе с этим существенно подорожало такси, рассказали читатели URA.RU. «Огромные пробки по всему центру Екатеринбурга. Парковки все заняты, машины не получается поставить даже в паркингах и дворах возле торговых центров», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс Картам», загруженнее всего улицы Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Карла Либкнехта и проспект Ленина. По словам читателя, поездка на такси в час пик стала дороже обычного на 300-400 рублей. «Добраться из Академического района до центра или в обратном направлении стоит больше 800 рублей», — сказал он. Скрин: «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предновогодняя суета стала причиной семибалльных пробок в Екатеринбурге днем 28 декабря. Больше всего движение парализовано в центре города. Вместе с этим существенно подорожало такси, рассказали читатели URA.RU. «Огромные пробки по всему центру Екатеринбурга. Парковки все заняты, машины не получается поставить даже в паркингах и дворах возле торговых центров», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс Картам», загруженнее всего улицы Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Карла Либкнехта и проспект Ленина. По словам читателя, поездка на такси в час пик стала дороже обычного на 300-400 рублей. «Добраться из Академического района до центра или в обратном направлении стоит больше 800 рублей», — сказал он.