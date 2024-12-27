Предновогодняя суета стала причиной семибалльных пробок в Екатеринбурге днем 28 декабря. Больше всего движение парализовано в центре города. Вместе с этим существенно подорожало такси, рассказали читатели URA.RU.
«Огромные пробки по всему центру Екатеринбурга. Парковки все заняты, машины не получается поставить даже в паркингах и дворах возле торговых центров», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс Картам», загруженнее всего улицы Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Карла Либкнехта и проспект Ленина.
По словам читателя, поездка на такси в час пик стала дороже обычного на 300-400 рублей. «Добраться из Академического района до центра или в обратном направлении стоит больше 800 рублей», — сказал он.
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