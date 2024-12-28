Спрос на курьеров у челябинцев перед Новым годом вырос в 2,2 раза

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В Челябинске за год спрос и зарплаты у курьеров выросли больше, чем в два раза Фото:

В Челябинской области в преддверии Нового года в ноябре 2024 по сравнению с 2023 годом зафиксирован резкий прирост спроса на курьеров, интерес к ним вырос в 2,2 раза. В самом Челябинске спрос увеличился на 117%, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В ноябре 2024 года спрос на курьерскую доставку в Челябинске увеличился на 117% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также прирост на курьерскую доставку за год вырос в целом по Челябинской области — в 2,2 раза», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, тарифы на услуги курьеров зависят от расстояния, веса и размера груза, срочности и времени суток. Средняя стоимость доставки в середине декабря составляет 500 рублей за одну доставку по городу. При этом зарплаты у курьеров в Челябинске под конец 2024 года перевалили за 100 тысяч рублей.

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В Челябинской области в преддверии Нового года в ноябре 2024 по сравнению с 2023 годом зафиксирован резкий прирост спроса на курьеров, интерес к ним вырос в 2,2 раза. В самом Челябинске спрос увеличился на 117%, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В ноябре 2024 года спрос на курьерскую доставку в Челябинске увеличился на 117% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также прирост на курьерскую доставку за год вырос в целом по Челябинской области — в 2,2 раза», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, тарифы на услуги курьеров зависят от расстояния, веса и размера груза, срочности и времени суток. Средняя стоимость доставки в середине декабря составляет 500 рублей за одну доставку по городу. При этом зарплаты у курьеров в Челябинске под конец 2024 года перевалили за 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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