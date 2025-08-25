В Челябинске пропала 15-летняя девочка, выглядящая на 17 лет. Фото

Девушку видели два дня назад
Девушку видели два дня назад

В Челябинске пропала 15-летняя девочка. Информацию о розыске разместили в группе «Легион спас» в соцсетях.

«Филичкина София Кирилловна, 06.09.2009 года рождения (15 лет). На вид 17 лет. Рост 170 см, полного телосложения. Волосы черные глаза карие», — сообщается в сообществе.

В последний раз девушку видели 23 августа по улице Сулимова, 96 в Челябинске. Она была одета в серую кофту, черные джинсы и белые кроссовки.

София выглядит старше своих лет
София выглядит старше своих лет
Фото:

