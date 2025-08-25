Челябинская ЛДПР требует ликвидировать очереди за пенсиями в отделениях «Почты России»

Депутат челябинского ЗСО Пашин занялся проблемами почтовых отделений в Пласте
Лидер регионального отделения ЛДПР, депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин намерен через Госдуму обратиться к руководству «Почты России» по поводу обострившейся ситуации с выплатами пенсий в городе Пласте. Поводом стали массовые обращения жителей, в том числе инвалидов.

Отделение «Почты России» на улице Октябрьской перешло на неполную однодневку — теперь оно работает только по пятницам с 10:00 до 16:00, включая обеденный перерыв. Такой режим работы приводит к образованию огромных очередей с самого утра, пояснил парламентарий. Граждане вступают в конфликты, устраивают давку, драки, приходится даже вызывать наряды полиции. Особенно тяжелая ситуация сложилась для людей с ограниченными возможностями здоровья — раньше инвалиды получали выплаты на дому, но теперь из-за нехватки почтальонов вынуждены самостоятельно приезжать в отделение.

По словам Пашина, он намерен через фракцию ЛДПР в Госдуме направить официальное обращение в центральный аппарат «Почты России» с требованием немедленно разрешить создавшуюся ситуацию и обеспечить беспрепятственный доступ граждан к своим пенсиям. Депутат напомнил и о позиции лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который неоднократно указывал на необходимость повышенного внимания к социальным проблемам граждан старшего поколения и обеспечения реализации их законных прав.

«То, что происходит в Пласте, — яркий пример бездушного отношения госкомпании к самым уязвимым категориям граждан. Требую от „Почты России“ принятия срочных мер: увеличения часов работы отделения в Пласте, налаживания системы электронной очереди и возобновления доставки пенсий на дом для тех, кто не может прийти самостоятельно», — заявил партиец. До полного разрешения ситуации Пашин намерен держать вопрос на контроле.

Деятельность «Почты России» в ее нынешнем виде провоцирует серьезную социальную напряженность в регионах, отметил федеральный политолог Александр Семенов. «Не в каждом субъекте страны находится депутат, способный оперативно донести проблему маленького города до федерального уровня», — заявил он.

При этом эксперт отдельно подчеркнул, что системная работа ЛДПР и партийного депутата с гражданами и федеральными ведомствами выстроена безукоризненно, так что есть все основания ожидать от «Почты России» успешного решения проблемы. Тем не менее, «Почта России» в последнее время все чаще подвергается критике за сложности, возникающие из-за нехватки кадров. Как говорят местные жители, аналогичная ситуация сложилась в Карталах.

