В мэрии Бакала ответили на претензии по содержанию нового путепровода, который превратился в «заброшку»

На новом путепроводе в городе Бакале Челябинской области сломался лифт и не работают камеры наружного наблюдения из-за скачка напряжения в электрической сети, также неизвестные с начала года разбили уже восьмое стекло. Об этом URA.RU сообщили в администрации Бакальского городского поселения. Ранее внимание на заброшенный путепровод за 384 миллиона рублей обратили активисты регионального Народного фронта (ОНФ).
«В связи со скачком электроэнергии вышли из стоя блок питания подъемника и две камеры видеонаблюдения. Обслуживающая организация приобретает необходимое оборудование и до 1 сентября будет все установлено. Видеонаблюдение работает со II квартала 2025 года», — сообщили URA.RU в администрации Бакальского городского поселения.
Активисты челябинского ОНФ ранее обратили внимание на разбитые окна и сломанные двери. Со слов представителей мэрии Бакала, с начала года на путепроводе было разбито уже восемь стекол. Недавно неизвестные разбили три стекла, из которых одно установлено и два заказаны. Также нарушено крепление на двери. Оно будет восстановлено до 1 сентября.
«Окос травы в летний период 2025 года производился четыре раза. Из-за дождя осадки попали на лестничные марши и образовали подтеки. Причина попадания осадков устанавливается», — добавили в мэрии. С 12 августа с организацией ООО «Жилкомсервис» заключен муниципальный контракт, предусматривающий текущий ремонт и содержание дорог в Бакале. Организация проверит внутреннее состояние пешеходных сходов и закупит материалы для ремонта.
Путепровод со спиралевидным съездом в Бакале был открыт в 2022 году. Объект всегда считался визитной карточкой города. Но в 2008 году строение признали небезопасным и закрыли. В 2021 году было принято решение реконструировать мост.
Стоимость работ составила 384 миллиона рублей. Спустя три года путепровод превратился в «заброшку», уверены в ОНФ. Стекла разбиты, двери сломаны, лифт для маломобильных граждан и система видеонаблюдения не работают.
