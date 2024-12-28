Россияне смогут пользоваться Wi-Fi в самолетах раньше 2028 года

В России государственный оператор спутниковой связи обещает наладить работу Wi-Fi в самолетах раньше 2028 года. Об этом рассказал гендиректор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин.
«Мы со своей стороны попробуем обеспечить работу Wi-Fi в самолетах даже раньше 2028 года, потому что привыкли быть в передовиках», — передает ТАСС слова Волина. Гендиректор добавил, что раньше связь на бортах авиалайнеров осуществлялась с помощью иностранного оборудования.
Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным к 2028 году. Это произойдет после запуска отечественной космической системы спутников связи, передает телеканал «Царьград».
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