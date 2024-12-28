28 декабря 2024

Россияне смогут пользоваться Wi-Fi в самолетах раньше 2028 года

© Служба новостей «URA.RU»
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В самолетах станет доступным Wi-Fi
В самолетах станет доступным Wi-Fi Фото:

В России государственный оператор спутниковой связи обещает наладить работу Wi-Fi в самолетах раньше 2028 года. Об этом рассказал гендиректор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин.

«Мы со своей стороны попробуем обеспечить работу Wi-Fi в самолетах даже раньше 2028 года, потому что привыкли быть в передовиках», — передает ТАСС слова Волина. Гендиректор добавил, что раньше связь на бортах авиалайнеров осуществлялась с помощью иностранного оборудования.

Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным к 2028 году. Это произойдет после запуска отечественной космической системы спутников связи, передает телеканал «Царьград».

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В России государственный оператор спутниковой связи обещает наладить работу Wi-Fi в самолетах раньше 2028 года. Об этом рассказал гендиректор предприятия «Космическая связь» Алексей Волин. «Мы со своей стороны попробуем обеспечить работу Wi-Fi в самолетах даже раньше 2028 года, потому что привыкли быть в передовиках», — передает ТАСС слова Волина. Гендиректор добавил, что раньше связь на бортах авиалайнеров осуществлялась с помощью иностранного оборудования. Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным к 2028 году. Это произойдет после запуска отечественной космической системы спутников связи, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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