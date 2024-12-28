В ХМАО произошло страшное ДТП
В Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, один из водителей вылетел из машины.
«Авария на Ханты-Мансийской возле триумфа. Есть пострадавшие…. Реанимация увезла водителя, который при столкновении вылетел из машины… Состояние тяжелое», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Корреспондент URA.RU не смог оперативно дозвониться до пресс-службы УГИБДД МВД России по ХМАО, поэтому в ведомство отправлен запрос. Ответ ожидается.
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