28 декабря 2024

В Нижневартовске из-за страшного ДТП водитель вылетел из машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО произошло страшное ДТП
В ХМАО произошло страшное ДТП Фото:

В Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, один из водителей вылетел из машины.

«Авария на Ханты-Мансийской возле триумфа. Есть пострадавшие…. Реанимация увезла водителя, который при столкновении вылетел из машины… Состояние тяжелое», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Корреспондент URA.RU не смог оперативно дозвониться до пресс-службы УГИБДД МВД России по ХМАО, поэтому в ведомство отправлен запрос. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, один из водителей вылетел из машины. «Авария на Ханты-Мансийской возле триумфа. Есть пострадавшие…. Реанимация увезла водителя, который при столкновении вылетел из машины… Состояние тяжелое», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU не смог оперативно дозвониться до пресс-службы УГИБДД МВД России по ХМАО, поэтому в ведомство отправлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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