28 декабря 2024

Замедление YouTube и рост цен: названы главные тревожности жителей Пермского края

Замедление YouTube стало главной тревожностью жителей Прикамья в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование выявляет и ранжирует тревожность населения на основе анализа СМИ и социальных медиа
Исследование выявляет и ранжирует тревожность населения на основе анализа СМИ и социальных медиа Фото:

В уходящем году в число главных тревожностей жителей Прикамья попали замедление YouTube, рост цен и телефонное мошенничество. Эта информация содержится в отчете «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».

«Лидером стало замедление YouTube. Далее следуют рост цен и финансовое и телефонное мошенничество», — результаты исследования опубликованы на аналитическом сайте.

По общему уровню тревожности Пермский край оказался в «середнячках», не попав в топ самых тревожных или спокойных регионов России. Главными причинами тревожности были названы ситуация в зоне военного конфликта и природные катаклизмы.

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В уходящем году в число главных тревожностей жителей Прикамья попали замедление YouTube, рост цен и телефонное мошенничество. Эта информация содержится в отчете «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС». «Лидером стало замедление YouTube. Далее следуют рост цен и финансовое и телефонное мошенничество», — результаты исследования опубликованы на аналитическом сайте. По общему уровню тревожности Пермский край оказался в «середнячках», не попав в топ самых тревожных или спокойных регионов России. Главными причинами тревожности были названы ситуация в зоне военного конфликта и природные катаклизмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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