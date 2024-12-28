Замедление YouTube и рост цен: названы главные тревожности жителей Пермского края

В уходящем году в число главных тревожностей жителей Прикамья попали замедление YouTube, рост цен и телефонное мошенничество. Эта информация содержится в отчете «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».
«Лидером стало замедление YouTube. Далее следуют рост цен и финансовое и телефонное мошенничество», — результаты исследования опубликованы на аналитическом сайте.
По общему уровню тревожности Пермский край оказался в «середнячках», не попав в топ самых тревожных или спокойных регионов России. Главными причинами тревожности были названы ситуация в зоне военного конфликта и природные катаклизмы.
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