Прокуратура заинтересовалась мэром из ХМАО, который открыл детскую библиотеку в подвале

В Лянторе (Сургутский район, ХМАО) прокуратура начала проверку из-за открытия в одном из подвалов жилого дома библиотеки для детей. Ее открыли якобы с позволения главы Лянтора Алексея Луценко за счет бюджетных средств. Сейчас учреждение закрыли, опечатали и проводят проверку из-за того, что оно не приспособлено для детей. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Этот центр был открыт под патронажем Луценко на территории подвала жилого дома. На ремонт этого подвала были потрачены деньги из бюджета, были приняты люди на работу, закуплено оборудование, заключены контракты на уборку и охрану. Уже идет расходование бюджетных денег, а посещение не работает. Его открыли в жилом доме и подвал является собственностью жильцов. Там нет никакого оборудования для инвалидов, даже туалетов нет», — рассказал источник.
Источник агентства, близкий к администрации, рассказал, что библиотека была открыта в связи с большим количеством обращений от местных жителей. Вероятно, ее снова откроют, но уже в другом месте. Открыло помещение муниципальное учреждение культуры «ЛЦБС». «В связи с поступлением единичной жалобы на неправомерное размещение молодежной библиотеки, деятельность структурного подразделения муниципального учреждения культуры „Лянторская централизованная библиотечная система“ (ЦБС) приостановлена до выяснения всех обстоятельств», — прокомментировали в пресс-службе МУК ЦБС.
В пресс-службу прокуратуры ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Лянторе сгорел жилой дом. Из пожара вывели девять человек, однако спасатели обнаружили тела двух погибших женщин. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.
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