02 января 2025

Мэр Перми Соснин позвал горожан лепить снеговиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция пройдет 4 января в Перми
Акция пройдет 4 января в Перми Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил жителей города лепить снеговиков. Это развлекательное мероприятие пройдет в краевой столице 4 января.

«Приглашаю пермяков принять участие в акции по созданию самого известного снежного персонажа — Снеговика! Взрослые и дети смогут провести время за этой зимней забавой на площадке напротив 6-го причала набережной Камы с 12:00 до 14:00 Также в саду имени Миндовского с 11:00 до 14:00 и в парке имени Чехова с 11:00 до 14:00», — говорится в телеграм-канале мэра города.

Глава города также призвал не забывать выкладывать фото и видео своих снеговиков в социальные сети. И лепить снежные фигуры в каждом дворе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил жителей города лепить снеговиков. Это развлекательное мероприятие пройдет в краевой столице 4 января. «Приглашаю пермяков принять участие в акции по созданию самого известного снежного персонажа — Снеговика! Взрослые и дети смогут провести время за этой зимней забавой на площадке напротив 6-го причала набережной Камы с 12:00 до 14:00 Также в саду имени Миндовского с 11:00 до 14:00 и в парке имени Чехова с 11:00 до 14:00», — говорится в телеграм-канале мэра города. Глава города также призвал не забывать выкладывать фото и видео своих снеговиков в социальные сети. И лепить снежные фигуры в каждом дворе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...