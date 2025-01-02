Мэр Перми Соснин позвал горожан лепить снеговиков

Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил жителей города лепить снеговиков. Это развлекательное мероприятие пройдет в краевой столице 4 января.
«Приглашаю пермяков принять участие в акции по созданию самого известного снежного персонажа — Снеговика! Взрослые и дети смогут провести время за этой зимней забавой на площадке напротив 6-го причала набережной Камы с 12:00 до 14:00 Также в саду имени Миндовского с 11:00 до 14:00 и в парке имени Чехова с 11:00 до 14:00», — говорится в телеграм-канале мэра города.
Глава города также призвал не забывать выкладывать фото и видео своих снеговиков в социальные сети. И лепить снежные фигуры в каждом дворе.
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