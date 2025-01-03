03 января 2025

Власти предложили пермским компаниям подзаработать на уборке фекалий животных

Мэрия Перми готова потратить миллион рублей на уборку площадок для выгула собак
© Служба новостей «URA.RU»
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В сентябре стоимость работ по уборке за животными оценивали в 1 млн 419 тысяч рублей
В сентябре стоимость работ по уборке за животными оценивали в 1 млн 419 тысяч рублей Фото:

В Перми проводят аукцион на содержание площадок для выгула и дрессировки собак. Начальная и максимальная цена немногим превышает миллион рублей, указано в описании контракта.

«В Перми ищут подрядчика на содержание площадок для выгула и дрессировки собак. На эти цели из бюджета готовы выделить 1 млн 148 тысяч рублей», — выяснили журналисты портала Properm.

Победитель торгов обязан в течение 2025 года следить за площадками по улицам Яблочкова и Солдатова, на Бродовском кольце и в ЖК «Гулливер». Подрядчик должен очищать территорию от снега, посыпать участки песком, убирать экскременты животных и вывозить отходы на полигон.

Победителя выберут 14 января. В сентябре прошлого года за аналогичную работу предлагали 1 миллион 419 тысяч рублей.

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В Перми проводят аукцион на содержание площадок для выгула и дрессировки собак. Начальная и максимальная цена немногим превышает миллион рублей, указано в описании контракта. «В Перми ищут подрядчика на содержание площадок для выгула и дрессировки собак. На эти цели из бюджета готовы выделить 1 млн 148 тысяч рублей», — выяснили журналисты портала Properm. Победитель торгов обязан в течение 2025 года следить за площадками по улицам Яблочкова и Солдатова, на Бродовском кольце и в ЖК «Гулливер». Подрядчик должен очищать территорию от снега, посыпать участки песком, убирать экскременты животных и вывозить отходы на полигон. Победителя выберут 14 января. В сентябре прошлого года за аналогичную работу предлагали 1 миллион 419 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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