Власти предложили пермским компаниям подзаработать на уборке фекалий животных

В Перми проводят аукцион на содержание площадок для выгула и дрессировки собак. Начальная и максимальная цена немногим превышает миллион рублей, указано в описании контракта.
«В Перми ищут подрядчика на содержание площадок для выгула и дрессировки собак. На эти цели из бюджета готовы выделить 1 млн 148 тысяч рублей», — выяснили журналисты портала Properm.
Победитель торгов обязан в течение 2025 года следить за площадками по улицам Яблочкова и Солдатова, на Бродовском кольце и в ЖК «Гулливер». Подрядчик должен очищать территорию от снега, посыпать участки песком, убирать экскременты животных и вывозить отходы на полигон.
Победителя выберут 14 января. В сентябре прошлого года за аналогичную работу предлагали 1 миллион 419 тысяч рублей.
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