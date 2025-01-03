03 января 2025

Названы самые опасные водоемы Свердловской области. Видео

МЧС Свердловской области проводит рейды на водоемах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники МЧС рассказывают рыбакам о основных правилах поведения (архивное фото)
Сотрудники МЧС рассказывают рыбакам о основных правилах поведения (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в зимний период самыми опасными водоемами являются водохранилища с нарушенным термальным режимом — Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское. На них усилены патрули и меры по профилактике нарушений на воде, сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по региону Алексей Морозов.

«Ежедневно порядка 40-50 патрульных групп обходят опасные водоемы. На зимний период четыре наиболее опасных водоема с нарушенным термальным режимом: Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища», — рассказал он в ролике, опубликованном в telegram-канале МЧС Свердловской области.

На водоемах раздают листовки, проводят беседы с рыбаками и выставляют дополнительные аншлаги. Особое внимание спасатели уделяли зонам, где лед больше всего подвержен разрушению.

3 января на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли 25 рыбаков, оказавшихся на отколовшихся льдинах. На первой было трое мужчин, а на второй 22 человека, в том числе ребенок. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области в зимний период самыми опасными водоемами являются водохранилища с нарушенным термальным режимом — Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское. На них усилены патрули и меры по профилактике нарушений на воде, сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по региону Алексей Морозов. «Ежедневно порядка 40-50 патрульных групп обходят опасные водоемы. На зимний период четыре наиболее опасных водоема с нарушенным термальным режимом: Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища», — рассказал он в ролике, опубликованном в telegram-канале МЧС Свердловской области. На водоемах раздают листовки, проводят беседы с рыбаками и выставляют дополнительные аншлаги. Особое внимание спасатели уделяли зонам, где лед больше всего подвержен разрушению. 3 января на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли 25 рыбаков, оказавшихся на отколовшихся льдинах. На первой было трое мужчин, а на второй 22 человека, в том числе ребенок. Медицинская помощь никому не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...