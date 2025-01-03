В Свердловской области в зимний период самыми опасными водоемами являются водохранилища с нарушенным термальным режимом — Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское. На них усилены патрули и меры по профилактике нарушений на воде, сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по региону Алексей Морозов.
«Ежедневно порядка 40-50 патрульных групп обходят опасные водоемы. На зимний период четыре наиболее опасных водоема с нарушенным термальным режимом: Белоярское, Верхнетагильское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища», — рассказал он в ролике, опубликованном в telegram-канале МЧС Свердловской области.
На водоемах раздают листовки, проводят беседы с рыбаками и выставляют дополнительные аншлаги. Особое внимание спасатели уделяли зонам, где лед больше всего подвержен разрушению.
3 января на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли 25 рыбаков, оказавшихся на отколовшихся льдинах. На первой было трое мужчин, а на второй 22 человека, в том числе ребенок. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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