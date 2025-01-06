В Челябинске 88-летнюю дочь ветерана лишили статуса и выплат

В Челябинске 88-летняя пенсионерка не смогла получить статус «Дети погибших участников Великой Отечественной войны» и положенных по нему выплат. Причиной стали неточности в документах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Пенсионерка обратилась в районное управление социальной защиты населения с заявлением о выдаче удостоверения „Дети погибших участников Великой Отечественной войны“. Она получила отказ по причине наличия противоречий в документах», — рассказали в надзорном ведомстве.
Сотрудника соцзащиты смутили разночтения в записи о рождении женщины и извещении военкомата. Прокурор в интересах челябинки обратился в суд, который подтвердил факт родственных отношений. После того, как решение суда вступит в законную силу, женщине присвоят социальный статус, и она сможет обратиться за социальными выплатами.
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