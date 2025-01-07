07 января 2025
06 января 2025
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В ХМАО выросли зарплаты водителей автобусов и такси

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО водители автобусов в среднем получают 145 469 рублей
В ХМАО водители автобусов в среднем получают 145 469 рублей Фото:

В ХМАО за последний месяц зарплата водителя автобуса увеличилась на 2%, а водителя такси — на 4%. При этом средняя оплата труда для водителя автобуса выше. Она составляет 145 469 рублей, а у таксиста — 111 090 рублей, следует из анализа «Avito».

«Водитель такси в локации Ханты-Мансийский АО. Средняя предлагаемая зарплата 111 090 рублей. Динамика зарплаты +4% за месяц… Водитель автобуса в локации Ханты-Мансийский АО. Средняя предлагаемая зарплата 145 469 рублей. Динамика зарплаты +2% за месяц», — пишут эксперты.

При этом также уточняется, что конкуренция за соискателя на вакансию водителя автобуса стабильно повышается (за месяц +3%, за год — +7%). Ситуация с водителями такси обратная — конкуренция за соискателя за последний месяц понизилась на 8%, за год — на 127%.

Самыми редкими и необычными вакансиями на рынке труда в ХМАО стали авиатехник, нейропсихолог и помощник протезиста. Также в список редких профессий попали землекоп, специалист по химизации технологических процессов, инженер по телеметрии, геофизик промысловой партии и инженер-генпланист.

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В ХМАО за последний месяц зарплата водителя автобуса увеличилась на 2%, а водителя такси — на 4%. При этом средняя оплата труда для водителя автобуса выше. Она составляет 145 469 рублей, а у таксиста — 111 090 рублей, следует из анализа «Avito». «Водитель такси в локации Ханты-Мансийский АО. Средняя предлагаемая зарплата 111 090 рублей. Динамика зарплаты +4% за месяц… Водитель автобуса в локации Ханты-Мансийский АО. Средняя предлагаемая зарплата 145 469 рублей. Динамика зарплаты +2% за месяц», — пишут эксперты. При этом также уточняется, что конкуренция за соискателя на вакансию водителя автобуса стабильно повышается (за месяц +3%, за год — +7%). Ситуация с водителями такси обратная — конкуренция за соискателя за последний месяц понизилась на 8%, за год — на 127%. Самыми редкими и необычными вакансиями на рынке труда в ХМАО стали авиатехник, нейропсихолог и помощник протезиста. Также в список редких профессий попали землекоп, специалист по химизации технологических процессов, инженер по телеметрии, геофизик промысловой партии и инженер-генпланист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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