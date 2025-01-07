В ХМАО выросли зарплаты водителей автобусов и такси

В ХМАО за последний месяц зарплата водителя автобуса увеличилась на 2%, а водителя такси — на 4%. При этом средняя оплата труда для водителя автобуса выше. Она составляет 145 469 рублей, а у таксиста — 111 090 рублей, следует из анализа «Avito».
«Водитель такси в локации Ханты-Мансийский АО. Средняя предлагаемая зарплата 111 090 рублей. Динамика зарплаты +4% за месяц… Водитель автобуса в локации Ханты-Мансийский АО. Средняя предлагаемая зарплата 145 469 рублей. Динамика зарплаты +2% за месяц», — пишут эксперты.
При этом также уточняется, что конкуренция за соискателя на вакансию водителя автобуса стабильно повышается (за месяц +3%, за год — +7%). Ситуация с водителями такси обратная — конкуренция за соискателя за последний месяц понизилась на 8%, за год — на 127%.
Самыми редкими и необычными вакансиями на рынке труда в ХМАО стали авиатехник, нейропсихолог и помощник протезиста. Также в список редких профессий попали землекоп, специалист по химизации технологических процессов, инженер по телеметрии, геофизик промысловой партии и инженер-генпланист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!