Власти Нижневартовска (ХМАО) собираются изменить схему движения автобуса №5, соединяющего ДРСУ и старую часть города. При формировании нового маршрута будут учитывать мнение горожан: опрос жителей на эту тему запущен на платформе обратной связи федерального портала госуслуг.
«На платформе обратной связи в Федеральной государственной информационной системе „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ (ЕПГУ) проводится опрос на тему изменения схемы движения автобусов по маршруту №5 городского общественного транспорта. Жители могут выразить свое мнение до 26 января 2025 года», — сообщается на официальном сайте администрации города.
Для удобства участников опроса подготовлены четыре варианта ответа: два из них предлагают варианты маршрутов, один предполагает оставить маршрут без изменений, а последний — для тех, кто не пользуется данным транспортом. Результаты анкетирования будут обработаны анонимно и представлены в виде статистических данных.
Сейчас автобус №5 курсирует по маршруту «ДРСУ — поселок у Северной рощи», включая ключевые улицы города. Изменения затронут улицы Ленина, Героев Самотлора, Ханты-Мансийскую и Лопарева.
Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники расписание общественного транспорта в Нижневартовске останется неизменным. Власти города решили сохранить движение автобусов по графику выходного дня, несмотря на ожидаемую высокую нагрузку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!