08 января 2025

В Нижневартовске собираются изменить маршрут автобуса в старую часть города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Нижневартовска опрашивают жителей об изменении маршрута движения автобуса в старую часть города
Власти Нижневартовска опрашивают жителей об изменении маршрута движения автобуса в старую часть города Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) собираются изменить схему движения автобуса №5, соединяющего ДРСУ и старую часть города. При формировании нового маршрута будут учитывать мнение горожан: опрос жителей на эту тему запущен на платформе обратной связи федерального портала госуслуг.

«На платформе обратной связи в Федеральной государственной информационной системе „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ (ЕПГУ) проводится опрос на тему изменения схемы движения автобусов по маршруту №5 городского общественного транспорта. Жители могут выразить свое мнение до 26 января 2025 года», — сообщается на официальном сайте администрации города.

Для удобства участников опроса подготовлены четыре варианта ответа: два из них предлагают варианты маршрутов, один предполагает оставить маршрут без изменений, а последний — для тех, кто не пользуется данным транспортом. Результаты анкетирования будут обработаны анонимно и представлены в виде статистических данных.

Сейчас автобус №5 курсирует по маршруту «ДРСУ — поселок у Северной рощи», включая ключевые улицы города. Изменения затронут улицы Ленина, Героев Самотлора, Ханты-Мансийскую и Лопарева.

Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники расписание общественного транспорта в Нижневартовске останется неизменным. Власти города решили сохранить движение автобусов по графику выходного дня, несмотря на ожидаемую высокую нагрузку.

Опрос жителей Нижневартовска об изменении автобусного маршрута
Опрос жителей Нижневартовска об изменении автобусного маршрута
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Нижневартовска (ХМАО) собираются изменить схему движения автобуса №5, соединяющего ДРСУ и старую часть города. При формировании нового маршрута будут учитывать мнение горожан: опрос жителей на эту тему запущен на платформе обратной связи федерального портала госуслуг. «На платформе обратной связи в Федеральной государственной информационной системе „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ (ЕПГУ) проводится опрос на тему изменения схемы движения автобусов по маршруту №5 городского общественного транспорта. Жители могут выразить свое мнение до 26 января 2025 года», — сообщается на официальном сайте администрации города. Для удобства участников опроса подготовлены четыре варианта ответа: два из них предлагают варианты маршрутов, один предполагает оставить маршрут без изменений, а последний — для тех, кто не пользуется данным транспортом. Результаты анкетирования будут обработаны анонимно и представлены в виде статистических данных. Сейчас автобус №5 курсирует по маршруту «ДРСУ — поселок у Северной рощи», включая ключевые улицы города. Изменения затронут улицы Ленина, Героев Самотлора, Ханты-Мансийскую и Лопарева. Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники расписание общественного транспорта в Нижневартовске останется неизменным. Власти города решили сохранить движение автобусов по графику выходного дня, несмотря на ожидаемую высокую нагрузку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...