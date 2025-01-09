В Пермском крае снегопады парализовали автобусное сообщение

Сильный снегопад, обрушившийся на Пермский край, привел к отмене автобусных рейсов между деревнями и поселками. В частности, утром 10 января не пошел автобус Юсьва-Тукачево.
«Уважаемые жители Юсьвинского округа! Утром автобусный рейс по маршруту Юсьва-Тукачево отменяется из-за погодных условий», — предупредила накануне администрация округа в соцсети «ВКонтакте».
Однако пассажиров мало удовлетворило предупреждение властей. «Понимаем, что погодные условия, но где техника, которая борется с ними? Жители населенных пунктов, расположенных по этому маршруту, совершенно стали невыездными», — пишет в комментарии к посту Лидия Аксенова. Другие жители отмечают, что такое случается не первый раз за эту зиму.
Как рассказывало URA.RU, мощный снегопад начался в Пермском крае 9 января. В ГАИ и МЧС советовали водителям по возможности не выезжать на дороги. На границе Прикамья и Удмуртии трассы закрыли для большегрузов.
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