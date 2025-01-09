09 января 2025

В Пермском крае снегопады парализовали автобусное сообщение

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы остались на парковке
Автобусы остались на парковке Фото:

Сильный снегопад, обрушившийся на Пермский край, привел к отмене автобусных рейсов между деревнями и поселками. В частности, утром 10 января не пошел автобус Юсьва-Тукачево.

«Уважаемые жители Юсьвинского округа! Утром автобусный рейс по маршруту Юсьва-Тукачево отменяется из-за погодных условий», — предупредила накануне администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

Однако пассажиров мало удовлетворило предупреждение властей. «Понимаем, что погодные условия, но где техника, которая борется с ними? Жители населенных пунктов, расположенных по этому маршруту, совершенно стали невыездными», — пишет в комментарии к посту Лидия Аксенова. Другие жители отмечают, что такое случается не первый раз за эту зиму.

Как рассказывало URA.RU, мощный снегопад начался в Пермском крае 9 января. В ГАИ и МЧС советовали водителям по возможности не выезжать на дороги. На границе Прикамья и Удмуртии трассы закрыли для большегрузов. 

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Сильный снегопад, обрушившийся на Пермский край, привел к отмене автобусных рейсов между деревнями и поселками. В частности, утром 10 января не пошел автобус Юсьва-Тукачево. «Уважаемые жители Юсьвинского округа! Утром автобусный рейс по маршруту Юсьва-Тукачево отменяется из-за погодных условий», — предупредила накануне администрация округа в соцсети «ВКонтакте». Однако пассажиров мало удовлетворило предупреждение властей. «Понимаем, что погодные условия, но где техника, которая борется с ними? Жители населенных пунктов, расположенных по этому маршруту, совершенно стали невыездными», — пишет в комментарии к посту Лидия Аксенова. Другие жители отмечают, что такое случается не первый раз за эту зиму. Как рассказывало URA.RU, мощный снегопад начался в Пермском крае 9 января. В ГАИ и МЧС советовали водителям по возможности не выезжать на дороги. На границе Прикамья и Удмуртии трассы закрыли для большегрузов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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