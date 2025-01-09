09 января 2025

На границе Пермского края и Удмуртии ограничили движение грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничили с 17:30 9 января до 09:00 10 января 2025 года
Движение ограничили с 17:30 9 января до 09:00 10 января 2025 года Фото:

На границе Пермского края и Удмуртии из-за ухудшения погодных условий временно ограничили движение грузового транспорта. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Временное ограничение движения вступило с 17:30 9 января до 09:00 10 января 2025 года. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, из-за чего на дорогах возможны аварийные ситуации из-за зимней скользкости вследствие снегопада», — уточнили в пресс-службе МЧС по Удмуртской Республике.

Ограничение движения действует на автодорогах Удмуртии: «Ижевск — Воткинск» на участке 30-51 км, объездная дорога Воткинска на участке 0-16 км, «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края» на 6-38 км в Воткинском районе. Также ограничения есть на двух автодорогах в Завьяловском районе Удмуртии.

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На границе Пермского края и Удмуртии из-за ухудшения погодных условий временно ограничили движение грузового транспорта. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Временное ограничение движения вступило с 17:30 9 января до 09:00 10 января 2025 года. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, из-за чего на дорогах возможны аварийные ситуации из-за зимней скользкости вследствие снегопада», — уточнили в пресс-службе МЧС по Удмуртской Республике. Ограничение движения действует на автодорогах Удмуртии: «Ижевск — Воткинск» на участке 30-51 км, объездная дорога Воткинска на участке 0-16 км, «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края» на 6-38 км в Воткинском районе. Также ограничения есть на двух автодорогах в Завьяловском районе Удмуртии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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