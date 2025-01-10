В новогодние праздники пермяки чаще выбирали мессенджеры для общения

В период новогодних каникул жители Пермского края предпочли общение в мессенджерах звонкам. Объем потребляемого интернет-трафика в этот период вырос на 15%, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на аналитиков «Мегафона».
«Объем потребляемого интернет-трафика с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025-го вырос более чем на 15%. При этом пермяки звонили по телефону на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили исследователи.
В топе самых используемых мессенджеров оказался Telegram. Показатель трафика соцсети за год вырос на 13%. У WhatsApp прирост составил 30%, а самый высокий темп (84%) продемонстрировал Snapchat.
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