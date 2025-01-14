В мэрии Челябинска прокомментировали обыски в подведе

Мэрия Челябинска помогает следствию с уголовным делом в МКУ «Городская среда»
© Служба новостей «URA.RU»
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Замдиректора МКУ «Городская среда» задерживали при силовой поддержке СОБР Фото:

В мэрии Челябинска официально прокомментировали обыски в МКУ «Городская среда» и задержание заместителя учреждения. Там назвали это результатом проверки, которую проводили правоохранительные органы совместно с новым руководством города.

«Это результат проверки ведомства, которую проводили правоохранительные органы совместно с новым руководством города. Администрация Челябинска заинтересована во всестороннем расследовании. С нашей стороны следствию оказывается полное содействие», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что в отношении заместителя директора МКУ «Городская среда» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий). Вскоре ему будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. По данным URA.RU речь идет о Снежане Довженко.

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В пресс-службе ГУ МВД по региону опубликовали видео задержания женщины. Дверь она открыла не сразу. Но при виде сотрудников СОБР не стала паниковать и пытаться помешать следствию.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. В стенах учреждения вскрылся факт коррупции. Предварительно, Довженко получала откаты, за которые помогала коммерсантам быстро и беспрепятственно оформлять документы на размещение нестационарных торговых объектов.

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В мэрии Челябинска официально прокомментировали обыски в МКУ «Городская среда» и задержание заместителя учреждения. Там назвали это результатом проверки, которую проводили правоохранительные органы совместно с новым руководством города. «Это результат проверки ведомства, которую проводили правоохранительные органы совместно с новым руководством города. Администрация Челябинска заинтересована во всестороннем расследовании. С нашей стороны следствию оказывается полное содействие», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что в отношении заместителя директора МКУ «Городская среда» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий). Вскоре ему будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. По данным URA.RU речь идет о Снежане Довженко. В пресс-службе ГУ МВД по региону опубликовали видео задержания женщины. Дверь она открыла не сразу. Но при виде сотрудников СОБР не стала паниковать и пытаться помешать следствию. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. В стенах учреждения вскрылся факт коррупции. Предварительно, Довженко получала откаты, за которые помогала коммерсантам быстро и беспрепятственно оформлять документы на размещение нестационарных торговых объектов.
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