В Курской области были зафиксированы успешные атаки новейшего оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский» на технику НАТО, которая использовалась ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot.
«Наши парни бодро уничтожают западную технику ВСУ оптоволоконными дронами „Князь Вандал Новгородский“», — сообщает Shot. На видео зафиксирован момент, когда «Князь» уничтожает американскую военную технику: танк M1 Abrams, боевую бронированную машину Stryker и самоходную артиллерийскую установку M109.
Поставки БПЛА «Князь Вандал Новгородский» для российских военных осуществляет Народный фронт. Дрон обладает уникальными техническими параметрами и был разработан на фоне вторжения ВСУ в Курскую область.
Ранее стало известно, что разработанный новгородскими специалистами оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» нанес значительный урон военной технике НАТО, уничтожив ее на общую сумму более 300 миллионов долларов в рамках специальной военной операции. Руководитель научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью агентству ТАСС уточнил, что начато производство этого дрона по франшизе в нескольких российских регионах.
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