Появились кадры уничтожения техники НАТО дроном «Князь Вандал», из-за которого альянс потерял сотни млн

Shot опубликовал видео уничтожение техники НАТО дроном «Князь Вандал»
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Дрон «Князь» уничтожил танк M1 Abrams, ББМ Stryker и САУ M109
Дрон «Князь» уничтожил танк M1 Abrams, ББМ Stryker и САУ M109 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области были зафиксированы успешные атаки новейшего оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский» на технику НАТО, которая использовалась ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot.

«Наши парни бодро уничтожают западную технику ВСУ оптоволоконными дронами „Князь Вандал Новгородский“», — сообщает Shot. На видео зафиксирован момент, когда «Князь» уничтожает американскую военную технику: танк M1 Abrams, боевую бронированную машину Stryker и самоходную артиллерийскую установку M109.

Поставки БПЛА «Князь Вандал Новгородский» для российских военных осуществляет Народный фронт. Дрон обладает уникальными техническими параметрами и был разработан на фоне вторжения ВСУ в Курскую область.

Ранее стало известно, что разработанный новгородскими специалистами оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» нанес значительный урон военной технике НАТО, уничтожив ее на общую сумму более 300 миллионов долларов в рамках специальной военной операции. Руководитель научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью агентству ТАСС уточнил, что начато производство этого дрона по франшизе в нескольких российских регионах.

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В Курской области были зафиксированы успешные атаки новейшего оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский» на технику НАТО, которая использовалась ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot. «Наши парни бодро уничтожают западную технику ВСУ оптоволоконными дронами „Князь Вандал Новгородский“», — сообщает Shot. На видео зафиксирован момент, когда «Князь» уничтожает американскую военную технику: танк M1 Abrams, боевую бронированную машину Stryker и самоходную артиллерийскую установку M109. Поставки БПЛА «Князь Вандал Новгородский» для российских военных осуществляет Народный фронт. Дрон обладает уникальными техническими параметрами и был разработан на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что разработанный новгородскими специалистами оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» нанес значительный урон военной технике НАТО, уничтожив ее на общую сумму более 300 миллионов долларов в рамках специальной военной операции. Руководитель научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью агентству ТАСС уточнил, что начато производство этого дрона по франшизе в нескольких российских регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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