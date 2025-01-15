Музей PERMM заплатит пермскому заводу «Телта» 2 млн рублей за коммуналку

Пермский музей современного искусства PERMM («ПЕРММ», ГКБУК) заплатит заводу «Телта» (ОАО ПТЗ «Телта») за коммуналку 2 млн рублей. Контракт на оказание коммунальных услуг стороны подписали 28 декабря 2024 года. Документ размещен на ресурсе ЕИС Закупки.
«Потребитель (музей PERMM) оплачивает исполнителю (завод „Телта“) затраты на коммунальные услуги, связанные с обеспечением нормальной работы потребителя в трехэтажном нежилом здании (в том числе один подземный) площадью 7 193 кв.м. Минимальная цена контракта определена сторонами и составляет 2 000 000 рублей 00 копеек», — сказано в контракте.
В октябре 2023 года музей современного искусства PERMM арендовал здание на Крисанова, 4, в котором ранее располагался автосалон «Телта-МБ». Министр культуры Прикамья Алла Платонова тогда заявляла, что стоимость аренды здания под размещение экспозиции музея составит порядка 70 млн рублей в год.
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