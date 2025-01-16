В Перми начали строить отель вместо здания военного вуза

В Перми приступили к реконструкции здания бывшего Высшего командного инженерного училища (ВКИУ) в четырехзвездочную гостиницу. Строители начали закладывать фундамент.
«На улице Окулова, 4 ведется реконструкция здания бывшего Высшего командного инженерного училища в четырехзвездочную гостиницу. На объекте началось устройство фундамента и выполняется поэтапная разработка котлована с креплением стен», — сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ».
В отеле появятся 198 номеров, ресторан, конференц-залы, SPA-центр и спортзал. Каждый год гостиница сможет принимать более 27 000 туристов. Реконструкцию завершат в 2026 году.
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