В Перми начали строить отель вместо здания военного вуза

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Четырехзвездочную гостиницу откроют в 2026 году
Четырехзвездочную гостиницу откроют в 2026 году Фото:

В Перми приступили к реконструкции здания бывшего Высшего командного инженерного училища (ВКИУ) в четырехзвездочную гостиницу. Строители начали закладывать фундамент.

«На улице Окулова, 4 ведется реконструкция здания бывшего Высшего командного инженерного училища в четырехзвездочную гостиницу. На объекте началось устройство фундамента и выполняется поэтапная разработка котлована с креплением стен», — сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ».

В отеле появятся 198 номеров, ресторан, конференц-залы, SPA-центр и спортзал. Каждый год гостиница сможет принимать более 27 000 туристов. Реконструкцию завершат в 2026 году.

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В Перми приступили к реконструкции здания бывшего Высшего командного инженерного училища (ВКИУ) в четырехзвездочную гостиницу. Строители начали закладывать фундамент. «На улице Окулова, 4 ведется реконструкция здания бывшего Высшего командного инженерного училища в четырехзвездочную гостиницу. На объекте началось устройство фундамента и выполняется поэтапная разработка котлована с креплением стен», — сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ». В отеле появятся 198 номеров, ресторан, конференц-залы, SPA-центр и спортзал. Каждый год гостиница сможет принимать более 27 000 туристов. Реконструкцию завершат в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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