Жители Нижнего Тагила лишились холодной воды

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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Слабый напор воды зафиксировали в детсадах и школах Фото:

В Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на главной городской магистрали, в результате которой жители нескольких районов лишились холодной воды. Специалисты уже работают над устранением неполадок, рассказали в пресс-службе мэрии.

«На Черноисточинском шоссе, 19-а и 29-а нет холодной воды. Значительное снижение давления в водоснабжении наблюдается по следующим адресам: Черноисточинское шоссе, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 и Октябрьский проспект, 4, 6, 8», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Слабый напор воды еще зафиксировали в детсадах №№188, 184 и 105, а также в 40-й и 69-й школах.

В горадминистрации пояснили, что жителям будет обеспечен подвоз воды. «Аварийная ситуация находится под контролем», — добавили там.

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В Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на главной городской магистрали, в результате которой жители нескольких районов лишились холодной воды. Специалисты уже работают над устранением неполадок, рассказали в пресс-службе мэрии. «На Черноисточинском шоссе, 19-а и 29-а нет холодной воды. Значительное снижение давления в водоснабжении наблюдается по следующим адресам: Черноисточинское шоссе, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 и Октябрьский проспект, 4, 6, 8», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Слабый напор воды еще зафиксировали в детсадах №№188, 184 и 105, а также в 40-й и 69-й школах. В горадминистрации пояснили, что жителям будет обеспечен подвоз воды. «Аварийная ситуация находится под контролем», — добавили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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