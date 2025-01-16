Жители Нижнего Тагила лишились холодной воды

В Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на главной городской магистрали, в результате которой жители нескольких районов лишились холодной воды. Специалисты уже работают над устранением неполадок, рассказали в пресс-службе мэрии.
«На Черноисточинском шоссе, 19-а и 29-а нет холодной воды. Значительное снижение давления в водоснабжении наблюдается по следующим адресам: Черноисточинское шоссе, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 и Октябрьский проспект, 4, 6, 8», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Слабый напор воды еще зафиксировали в детсадах №№188, 184 и 105, а также в 40-й и 69-й школах.
В горадминистрации пояснили, что жителям будет обеспечен подвоз воды. «Аварийная ситуация находится под контролем», — добавили там.
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