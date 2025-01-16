Хотела снять порчу, а потеряла деньги: пенсионерку из Прикамья обманула аферистка

Мошенница украла у пенсионерки из Чайковского (Пермский край) золотые украшения и деньги под предлогом снятия порчи. Женщины познакомились на городском рынке, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Чайковский городской суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве, совершенном под предлогом снятия порчи. Приговор суда выслушала 47-летняя аферистка, обманом похитившая 160 тысяч рублей и золотые украшения у жительницы города Чайковского 1950 года рождения», — написано на сайте ведомства.
Мошенница узнала, что пожилая женщина проживает в квартире одна. Злоумышленница попросила бабушку пустить ее ребенка на ночевку за 10 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, при этом оставив саму аферистку в доме у себя. Мошенница сообщила, что увидела на фотографиях женщины плохую энергетику и порчу. Потерпевшей пообещали помощь.
«Для проведения „магического ритуала“ потребовались фото родных, земля, святая вода, золотые украшения и деньги, большую часть которых пенсионерка взяла в долг у знакомых и близких. На утро, когда заявительница отвлеклась, злоумышленница завернула в платок рулон туалетной бумаги, сказав, что положила в сверток все ценности», — пояснили полицейские.
Закрепить ритуал нужно было на кладбище, высыпав землю на могилу родственника. Женщине пообещали, порча будет полностью снята вечером. Только тогда можно будет развязать сверток и раздать деньги, взятые в долг. После этого мошенница удалилась.
Когда обман вскрылся, потерпевшая обратилась в полицию. Позже преступницу задержали. Ей оказалась ранее неоднократно судимая уроженка Прикамья, находившаяся в тот момент в одном из исправительных учреждений Татарстана, где отбывала наказание за аналогичное мошенничество. Она признала свою вину. За содеянное аферистку приговорили к исправительным работам сроком на полтора года.
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