После операции по установке имплантатов челябинка попала в больницу

После операцию по установке имплантатов в нижнюю челюсть жительница Челябинска попала в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Предварительное следствие установило, что в июле прошлого года 38-летняя женщина обратилась в частную клинику, где ей провели операцию по установке имплантатов в нижнюю челюсть. Вскоре после этого, в связи с ухудшением ее состояния, пациентка была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью)», — отмечает пресс-служба ведомства.
В настоящее время следователем регионального СКР запрошена медицинская документация и назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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