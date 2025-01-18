18 января 2025

После операции по установке имплантатов челябинка попала в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по факту незаконного осуществления медицинской деятельности
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного осуществления медицинской деятельности Фото:

После операцию по установке имплантатов в нижнюю челюсть жительница Челябинска попала в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. 

«Предварительное следствие установило, что в июле прошлого года 38-летняя женщина обратилась в частную клинику, где ей провели операцию по установке имплантатов в нижнюю челюсть. Вскоре после этого, в связи с ухудшением ее состояния, пациентка была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью)», — отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователем регионального СКР запрошена медицинская документация и назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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После операцию по установке имплантатов в нижнюю челюсть жительница Челябинска попала в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.  «Предварительное следствие установило, что в июле прошлого года 38-летняя женщина обратилась в частную клинику, где ей провели операцию по установке имплантатов в нижнюю челюсть. Вскоре после этого, в связи с ухудшением ее состояния, пациентка была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью)», — отмечает пресс-служба ведомства. В настоящее время следователем регионального СКР запрошена медицинская документация и назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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