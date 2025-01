NYT: Россия сохранит освобожденные территории при сделке с США

В администрациях обоих президентов готовы на сделку в пользу России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские чиновники признают, что Россия, скорее всего, сохранит контроль над освобожденными территориями Украины. Об этом сообщает американская газета The New York Times. По информации издания, такое мнение преобладает среди представителей администраций как Дональда Трампа, так и Джо Байдена. «Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска. Примерно на 20% Украины», — говорится в материале The New York Times. Агентство Reuters также сообщало о планах Трампа по урегулированию украинского конфликта, который подразумевает территориальные уступки Киева в пользу России и отказе от членства в НАТО. Кроме того, множество государств выразили готовность организовать возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, рассказывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

