20 января 2025

Дело бывшего вице-премьера Пермского края Лопаевой заново рассмотрит суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшую чиновницу взяли под стражу в зале суда в январе 2024 года
Бывшую чиновницу взяли под стражу в зале суда в январе 2024 года Фото:

Дело экс-зампредседателя правительства Прикамья Елена Лопаева будет пересмотрено. Кассация Челябинска вернула материалы в Пермь. Обоснованием решения стали «существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства». 

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 17 января 2025 года поддержал доводы защиты Елены Лопаевой. Из публикации неясно — отменено только апелляционное определение Пермского краевого суда от 25 апреля или сам приговор, вынесенный в январе 2024 года. В любом случае предстоят повторные слушания уголовного дела в столице Прикамья», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».

Лопаеву признали виновной в присвоении свыше 67 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Экс-чиновницу приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Апелляция оставила приговор в силе, но адвокаты осужденной обжаловали судебные акты в кассации. Она сама отрицала на слушаниях свою вину.

В середине января этого года Лопаву отпустили домой к сыну, пока ребенку не исполнится 14 лет. Сейчас мальчику 13.

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Дело экс-зампредседателя правительства Прикамья Елена Лопаева будет пересмотрено. Кассация Челябинска вернула материалы в Пермь. Обоснованием решения стали «существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства».  «Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 17 января 2025 года поддержал доводы защиты Елены Лопаевой. Из публикации неясно — отменено только апелляционное определение Пермского краевого суда от 25 апреля или сам приговор, вынесенный в январе 2024 года. В любом случае предстоят повторные слушания уголовного дела в столице Прикамья», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Лопаеву признали виновной в присвоении свыше 67 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Экс-чиновницу приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Апелляция оставила приговор в силе, но адвокаты осужденной обжаловали судебные акты в кассации. Она сама отрицала на слушаниях свою вину. В середине января этого года Лопаву отпустили домой к сыну, пока ребенку не исполнится 14 лет. Сейчас мальчику 13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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