Дело бывшего вице-премьера Пермского края Лопаевой заново рассмотрит суд

Дело экс-зампредседателя правительства Прикамья Елена Лопаева будет пересмотрено. Кассация Челябинска вернула материалы в Пермь. Обоснованием решения стали «существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства».
«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 17 января 2025 года поддержал доводы защиты Елены Лопаевой. Из публикации неясно — отменено только апелляционное определение Пермского краевого суда от 25 апреля или сам приговор, вынесенный в январе 2024 года. В любом случае предстоят повторные слушания уголовного дела в столице Прикамья», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
Лопаеву признали виновной в присвоении свыше 67 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Экс-чиновницу приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Апелляция оставила приговор в силе, но адвокаты осужденной обжаловали судебные акты в кассации. Она сама отрицала на слушаниях свою вину.
В середине января этого года Лопаву отпустили домой к сыну, пока ребенку не исполнится 14 лет. Сейчас мальчику 13.
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