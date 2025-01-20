20 января 2025

Мэрия Екатеринбурге подняла на треть зарплаты водителям, цифра превысила 160 тысяч

Мэрия Екатеринбурга увеличила зарплаты водителям «Гортранса» до 169 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, пробка, водитель автобуса, автобус, общественный транспорт, город
Размер зарплаты водителей будет зависеть от нескольких факторов Фото:

Власти Екатеринбурга приняли решение в феврале увеличить зарплаты водителям общественного транспорта на 30%. После повышения их средний доход достигнет рекордных 169 тысяч рублей при большой выработке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«После повышения наиболее амбициозные и трудолюбивые водители в среднем смогут претендовать на рекордные 169 тысяч рублей. В то же время при скромной выработке доход составит около 90,5 тысячи рублей», — отметили в горадминистрации. Информация опубликована на сайте мэрии Екатеринбурга. Размер зарплаты будет зависеть от количества отработанных часов, категории и качества выполнения задач.

Самая высокая зарплата водителя из екатеринбургского «Гортранса» после начала транспортной реформы в ноябре 2024 года составила 113,2 тысячи рублей. Для этого ему пришлось отработать в сентябре 235 часов, что значительно больше среднего отработанного времени других работников, которые в среднем ездят по 200-210 часов.

Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.

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Власти Екатеринбурга приняли решение в феврале увеличить зарплаты водителям общественного транспорта на 30%. После повышения их средний доход достигнет рекордных 169 тысяч рублей при большой выработке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «После повышения наиболее амбициозные и трудолюбивые водители в среднем смогут претендовать на рекордные 169 тысяч рублей. В то же время при скромной выработке доход составит около 90,5 тысячи рублей», — отметили в горадминистрации. Информация опубликована на сайте мэрии Екатеринбурга. Размер зарплаты будет зависеть от количества отработанных часов, категории и качества выполнения задач. Самая высокая зарплата водителя из екатеринбургского «Гортранса» после начала транспортной реформы в ноябре 2024 года составила 113,2 тысячи рублей. Для этого ему пришлось отработать в сентябре 235 часов, что значительно больше среднего отработанного времени других работников, которые в среднем ездят по 200-210 часов. Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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