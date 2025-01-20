Мэрия Екатеринбурге подняла на треть зарплаты водителям, цифра превысила 160 тысяч

Мэрия Екатеринбурга увеличила зарплаты водителям «Гортранса» до 169 тысяч рублей

21 января 2025 в 13:20 Размер текста - 17 +

Размер зарплаты водителей будет зависеть от нескольких факторов Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга приняли решение в феврале увеличить зарплаты водителям общественного транспорта на 30%. После повышения их средний доход достигнет рекордных 169 тысяч рублей при большой выработке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «После повышения наиболее амбициозные и трудолюбивые водители в среднем смогут претендовать на рекордные 169 тысяч рублей. В то же время при скромной выработке доход составит около 90,5 тысячи рублей», — отметили в горадминистрации. Информация опубликована на сайте мэрии Екатеринбурга. Размер зарплаты будет зависеть от количества отработанных часов, категории и качества выполнения задач. Самая высокая зарплата водителя из екатеринбургского «Гортранса» после начала транспортной реформы в ноябре 2024 года составила 113,2 тысячи рублей. Для этого ему пришлось отработать в сентябре 235 часов, что значительно больше среднего отработанного времени других работников, которые в среднем ездят по 200-210 часов. Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга приняли решение в феврале увеличить зарплаты водителям общественного транспорта на 30%. После повышения их средний доход достигнет рекордных 169 тысяч рублей при большой выработке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «После повышения наиболее амбициозные и трудолюбивые водители в среднем смогут претендовать на рекордные 169 тысяч рублей. В то же время при скромной выработке доход составит около 90,5 тысячи рублей», — отметили в горадминистрации. Информация опубликована на сайте мэрии Екатеринбурга. Размер зарплаты будет зависеть от количества отработанных часов, категории и качества выполнения задач. Самая высокая зарплата водителя из екатеринбургского «Гортранса» после начала транспортной реформы в ноябре 2024 года составила 113,2 тысячи рублей. Для этого ему пришлось отработать в сентябре 235 часов, что значительно больше среднего отработанного времени других работников, которые в среднем ездят по 200-210 часов. Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.