На семи улицах Екатеринбурга запретят парковаться

Знаки установят во втором квартале 2025-го Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Екатеринбурга приняли решение запретить остановку и стоянку транспорта на участках семи улиц. Уже во втором квартале 2025 года там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности. Речь идет об участках улиц:

Айвазовского, от Щорса до Циолковского, в оба направления;

Цвиллинга, от Циолковского до дома №44/3 на Машинной;

Народного фронта, от Победы до Никитина, в оба направления;

переулок Степной, от Белинского до дома №45 на Чайковского, в оба направления;

Чайковского, от Фурманова до Фрунзе;

переулок Красный, вблизи здания №13А;

в проезде вдоль Машинной, от здания №1 на Цвиллинга до дома №7А/3 на Цвиллинга.