На семи улицах Екатеринбурга запретят парковаться

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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Знаки установят во втором квартале 2025-го Фото:

Власти Екатеринбурга приняли решение запретить остановку и стоянку транспорта на участках семи улиц. Уже во втором квартале 2025 года там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности. Речь идет об участках улиц:

  • Айвазовского, от Щорса до Циолковского, в оба направления;
  • Цвиллинга, от Циолковского до дома №44/3 на Машинной;
  • Народного фронта, от Победы до Никитина, в оба направления;
  • переулок Степной, от Белинского до дома №45 на Чайковского, в оба направления;
  • Чайковского, от Фурманова до Фрунзе;
  • переулок Красный, вблизи здания №13А;
  • в проезде вдоль Машинной, от здания №1 на Цвиллинга до дома №7А/3 на Цвиллинга.

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Власти Екатеринбурга приняли решение запретить остановку и стоянку транспорта на участках семи улиц. Уже во втором квартале 2025 года там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности. Речь идет об участках улиц:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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