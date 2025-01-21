На семи улицах Екатеринбурга запретят парковаться

Знаки установят во втором квартале 2025-го
Власти Екатеринбурга приняли решение запретить остановку и стоянку транспорта на участках семи улиц. Уже во втором квартале 2025 года там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности. Речь идет об участках улиц:
- Айвазовского, от Щорса до Циолковского, в оба направления;
- Цвиллинга, от Циолковского до дома №44/3 на Машинной;
- Народного фронта, от Победы до Никитина, в оба направления;
- переулок Степной, от Белинского до дома №45 на Чайковского, в оба направления;
- Чайковского, от Фурманова до Фрунзе;
- переулок Красный, вблизи здания №13А;
- в проезде вдоль Машинной, от здания №1 на Цвиллинга до дома №7А/3 на Цвиллинга.
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