21 января 2025

Мэрия Сургута изменила условия актировки для школьников

В Сургуте из-за морозов отменены занятия у школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте отменены школьные занятия из-за морозов
В Сургуте отменены школьные занятия из-за морозов Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) приняла решение продлить актировку для школьников второй смены до восьмого класса. Хотя изначально было объявлено об отмене занятий для учеников с первого по четвертый класс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«[Мэр] Максим Слепов поручил изменить подход к оценке погодных условий при принятии решения об отмене занятий в школах города, ориентируясь, в том числе, на субъективную оценку, которая размещается на официальных сервисах прогноза погоды. И увеличить частоту графика сверки метеоусловий с показаниями для отмены школьных занятий», — сообщает администрация.

В Сургуте 22 января из-за морозов сокращены уроки для 1-4 классов первой смены и отменены занятия для 1-8 классов второй смены. По данным портала Gismeteo, температура воздуха в городе составляет -25 градусов, а ощущается как -38.

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Мэрия Сургута (ХМАО) приняла решение продлить актировку для школьников второй смены до восьмого класса. Хотя изначально было объявлено об отмене занятий для учеников с первого по четвертый класс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «[Мэр] Максим Слепов поручил изменить подход к оценке погодных условий при принятии решения об отмене занятий в школах города, ориентируясь, в том числе, на субъективную оценку, которая размещается на официальных сервисах прогноза погоды. И увеличить частоту графика сверки метеоусловий с показаниями для отмены школьных занятий», — сообщает администрация. В Сургуте 22 января из-за морозов сокращены уроки для 1-4 классов первой смены и отменены занятия для 1-8 классов второй смены. По данным портала Gismeteo, температура воздуха в городе составляет -25 градусов, а ощущается как -38.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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