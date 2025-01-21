Мэрия Сургута изменила условия актировки для школьников

Мэрия Сургута (ХМАО) приняла решение продлить актировку для школьников второй смены до восьмого класса. Хотя изначально было объявлено об отмене занятий для учеников с первого по четвертый класс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«[Мэр] Максим Слепов поручил изменить подход к оценке погодных условий при принятии решения об отмене занятий в школах города, ориентируясь, в том числе, на субъективную оценку, которая размещается на официальных сервисах прогноза погоды. И увеличить частоту графика сверки метеоусловий с показаниями для отмены школьных занятий», — сообщает администрация.
В Сургуте 22 января из-за морозов сокращены уроки для 1-4 классов первой смены и отменены занятия для 1-8 классов второй смены. По данным портала Gismeteo, температура воздуха в городе составляет -25 градусов, а ощущается как -38.
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