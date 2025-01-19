Когда ожидается пик морозов в Свердловской области

В Свердловской области максимальные морозы ожидаются ночью 23 января. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В поступившей с севера воздушной массе быстро усиливается антициклон, которой в ночь на четверг сместится на Урал. Именно ночь на 23 января в Свердловской области ожидается наиболее холодной. В пятницу на территорию региона с запада начнет поступать тепло в передней части очередного циклона, период похолодания завершится», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ночью 20 января в регионе ожидается температура от -4 до -9 градусов, на крайнем севере до -10, -12 градусов, а днем она будет колебаться от 0 до -5 градусов, на крайнем севере до -6, -11 градусов. В Екатеринбурге же прогнозируется облачная погода с небольшим снегопадом. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 11 м/с. Температура ночью ожидается в пределах от -4 до -6 градусов, днем около -2, -4 градуса.
Ранее URA.RU писало, что в предпоследнюю неделю января похолодает до -29 градусов. Это произойдет из-за поступления на Средний Урал холодного воздуха из Арктики.
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