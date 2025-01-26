Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова, родом из Екатеринбурга) временно покинула кресло жюри на шоу «Конфетка». Все ради того, чтобы перепеть шуточную песню «Поженю» Вити Кипятка и Тиффани Джипси. Исполнительница призналась, что таким образом она намекала на замужество.
Автор песни Витя Кипяток не смог удержаться и, когда Клава исполнила песню, сказал: «Это было бомбезно! Это хит». Ведущий шоу Гарик Мартиросян подчеркнул, что у Клавы Коки всегда получается все делать элегантно, даже если это шуточная песня. На это певица ответила: «Я элегантно напрашивалась замуж».
Участники проекта «Конфетка» борются за приз в 300 тысяч рублей. На шоу звезды исполняют малоизвестные песни из интернета, но немного адаптированные под сцену. Тот, кто сделает это лучше, по мнению жюри и зрителей в зале, становится победителем. Ранее Клава Кока перепевала и другую песню — «Мухи, комары» 12-летнего рэпера Глебана. Тогда же артистка призналась, что готова помочь продать эту композицию, чтобы парень заработал свой первый миллион.
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