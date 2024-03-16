Клава Кока вызвалась помочь школьнику, чтобы он заработал свой первый миллион. Фото, видео

17 марта 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Клава Кока уже помогла юному рэперу выиграть 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, перепела песню «Мухи, комары» 12-летнего рэпера Глебана на шоу «Конфетка». Артистка призналась, что готова помочь продать эту композицию, чтобы парень заработал свой первый миллион, рассказали URA.RU представители ТНТ. «Я хочу тебе сказать большой респект за твою песню. Слушала не только я, но и мои родители, а также и моя команда. Мы все уверены, что у тебя большое будущее. Если людям будет интересно, то я готова исполнить песню на своем концерте. А вообще я надеюсь, что бренды, которые продают спрей от мух и комаров, напишут мне и мы с Глебаном продадим им песню и Глеб заработает свой первый миллион», — обратилась уральская певица к юному музыканту. Выступление Клавы Коки также высоко оценили жюри шоу. В итоге в выпуске победила именно песня «Мухи, комары», а 12-ти летний автор Глеб получил приз в 300 тысяч рублей. Ранее певица возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку с рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). За 2022—2023 годы артистка заработала там 43 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, перепела песню «Мухи, комары» 12-летнего рэпера Глебана на шоу «Конфетка». Артистка призналась, что готова помочь продать эту композицию, чтобы парень заработал свой первый миллион, рассказали URA.RU представители ТНТ. «Я хочу тебе сказать большой респект за твою песню. Слушала не только я, но и мои родители, а также и моя команда. Мы все уверены, что у тебя большое будущее. Если людям будет интересно, то я готова исполнить песню на своем концерте. А вообще я надеюсь, что бренды, которые продают спрей от мух и комаров, напишут мне и мы с Глебаном продадим им песню и Глеб заработает свой первый миллион», — обратилась уральская певица к юному музыканту. Выступление Клавы Коки также высоко оценили жюри шоу. В итоге в выпуске победила именно песня «Мухи, комары», а 12-ти летний автор Глеб получил приз в 300 тысяч рублей. Ранее певица возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку с рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). За 2022—2023 годы артистка заработала там 43 млн рублей.