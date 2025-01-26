Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в ходе рабочего визита в СК «Сигнал» футболист ЦСКА-Москва, челябинец Кирилл Глебов подарил фирменную футболку. В рамках поездки глава региона посетил несколько спортивных площадок, включая новый футбольный манеж. Директор «Сигнала» Валерий Гирш сообщил, что тренировки на поле уже стартовали, передает корреспондент URA.RU.
«Игрок основного состава ЦСКА-Москва Кирилл Глебов подарил губернатору Текслеру футболку. Глебов играет в премьер-лиге и является одним из ведущих челябинских футболистов», — сообщил корреспондент URA.RU.
В рамках визита глава региона Текслер проверил работу нового футбольного поля, а также пообщался с юными спортсменами и тренерами. Губернатор оценил состояние хоккейного корта на базе СК «Сигнал». Директор спорткомплекса Гирш отметил, что недавно построенный манеж позволит заниматься футболом круглый год, независимо от погодных условий.
«Школа „Сигнал“ Олимпийского резерва по футболу уже проводит тренировки. Внутри объекта находится футбольное поле размером в 1400 квадратных метров, с искусственным покрытием высотой четыре сантиметра (засыпано кварцевым песком и EPDM-крошкой), а также туалеты, медицинские кабинеты и гардероб. Строительство обошлось в 116 миллионов рублей. Комплекс был возведен почти за три месяца», — сообщил Валерий Гирш.
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