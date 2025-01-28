В России хотят перестать арестовывать беременных и отцов-одиночек

Правительство одобрило предложение Министерства юстиции России ограничить аресты для беременных женщин, женщин с малолетними детьми, отцов-одиночек, и других уязвимых категорий населения. Мера предусматривается только в случае обвинений в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение расширить категории людей, которым можно будет избрать заключение под стражу в виде меры пресечения только если их обвинили в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», — подтвердили РБК в пресс-службе Минюста. К данным категориям предлагается отнести следующие группы населения: несовершеннолетние; беременные женщины; женщины, имеющие детей младше 14 лет; мужчины, являющиеся единственными опекунами детей младше 14 лет; лица, осуществляющие усыновление, опеку или попечительство над малолетними детьми или детьми-инвалидами.
Дополнительно, согласно предложениям Минюста, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ могут быть внесены изменения, учитывающие не только тяжесть преступления, но и наличие насильственных действий или угроз при его совершении. Поправки предложены к законопроекту, который в Госдуму внес Верховный суд в июне 2023 года.
В законопроекте особое внимание уделено категории женщин, имеющих малолетних детей. Предлагается установить, что их арест возможен лишь в случаях, когда они подозреваются или обвиняются в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. В настоящее время подобное ограничение закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе только для несовершеннолетних.
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