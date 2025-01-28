Уроженка Миасса (Челябинская область) примет участие в международном выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». В шоу поучаствуют молодожены из разных городов Китая. Челябинка со своим мужем отпразднуют годовщину семейной жизни. Пара появятся в эфире 28 января, сообщили URA.RU в пресс-службе канала.
«В преддверии наступления китайского Нового года, выйдет международный выпуск „Четырех свадеб“ из Китая. В борьбу за денежный приз и звание лучшей свадьбы вступят пары из Аньшуня, Пекина, Шэньчжэня и Ханчжоу. В числе участниц проекта оказалась девушка из Миасса — 32-летняя Влада. Влада более 10 лет живет в Китае, в городе Шэньчжэнь», — сообщили в пресс-службе.
Челябинка познакомилась со своим мужем в тренажерном зале. Ее муж — этнический китаец. Пара воспитывает двоих детей, владеет логистической компанией и сетью детских спа. На проекте они отпразднуют восьмую годовщину создания семьи. Торжество пройдет на море в дельте Жемчужной реки с бюджетом в 70 тысяч юаней (около 950 тысяч рублей).
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