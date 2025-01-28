Свердловчане ради покупки авто набрали кредитов на миллиарды рублей

Свердловчане по итогам 2024 года оформили кредитов для покупки автомобилей на сумму, которая оказалась в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка ВТБ.
«Клиенты ВТБ в Свердловской области оформили автокредитов на сумму более 11,7 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее», — уточнили в банке. Кредиты на покупку авто стали наиболее популярными и растущими продуктами в сегменте розничного кредитования.
Что касается других банковских продуктов (кредиты наличными, ипотека), то, по словам зампреда банка Георгия Горшкова, отвечающего за розничное направление бизнеса, объем выдач оказался ожидаемо ниже 2023 года. «Наиболее востребованными оказались сберегательные продукты», — подытожили в пресс-службе банка.
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