Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил создать союзное государство Россия — Украина — Белоруссия для остановки атак украинских беспилотников. Он выразил мнение, что такой шаг позволит достичь целей специальной военной операции и обеспечить безопасность.
«Надо выполнить цели нашей СВО — денацификация и демилитаризация Украины, тогда не будет никаких обстрелов. А лучше, если мы создадим единое союзное государство Россия — Украина — Белоруссия», — заявил Соболев в интервью NEWS.ru.
Кроме того, генерал-лейтенант подчеркнул необходимость передвижения линии фронта и блокирования путей поставок боеприпасов и техники к Вооруженным силам Украины. По его словам, это поможет укрепить оборону и снизить угрозу атак со стороны Украины.
Вблизи границы с Республикой Беларусь Украина сосредоточила приблизительно 15 тысяч своих военнослужащих. Граница между странами протягивается на более чем тысячу километров. К концу 2024 года, украинские военные уже занимались строительством фортификационных работ, а также осуществляли минирование мостов и установку колючей проволоки вдоль границы с Белоруссией. Провокационные меры со стороны Украины начались летом того же года, когда министерство иностранных дел страны выразило обвинения в адрес Белоруссии о разжигании конфликта. Более подробная информация о текущей ситуации на границе — в материале URA.RU.
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