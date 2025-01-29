В Каменске-Уральском задержали «решалу», обещавшего помощь в получении водительских прав

В Каменске-Уральском задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Ранее в полицию поступили заявления от горожан, ставших его жертвой. Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство.
«Малознакомый гражданин предлагал помощь в получении водительского удостоверения, за свои услуги попросил 26 тысяч рублей. После получения денег он просто переставал выходить на связь», — говорится в сообщении.
Оперативники смогли установить личность подозреваемого — им оказался работающий, ранее несудимый житель Каменска-Уральского 1993 года рождения. По информации каменской полиции, по каждому факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!