29 января 2025

В Каменске-Уральском задержали «решалу», обещавшего помощь в получении водительских прав

В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы
Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы Фото:

В Каменске-Уральском задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Ранее в полицию поступили заявления от горожан, ставших его жертвой. Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство.

«Малознакомый гражданин предлагал помощь в получении водительского удостоверения, за свои услуги попросил 26 тысяч рублей. После получения денег он просто переставал выходить на связь», — говорится в сообщении.

Оперативники смогли установить личность подозреваемого — им оказался работающий, ранее несудимый житель Каменска-Уральского 1993 года рождения. По информации каменской полиции, по каждому факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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В Каменске-Уральском задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Ранее в полицию поступили заявления от горожан, ставших его жертвой. Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство. «Малознакомый гражданин предлагал помощь в получении водительского удостоверения, за свои услуги попросил 26 тысяч рублей. После получения денег он просто переставал выходить на связь», — говорится в сообщении. Оперативники смогли установить личность подозреваемого — им оказался работающий, ранее несудимый житель Каменска-Уральского 1993 года рождения. По информации каменской полиции, по каждому факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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