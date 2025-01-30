Появились записи переговоров диспетчеров и пилотов разбившегося в аэропорту Вашингтона самолета

CNN обнародовал переговоры с пилотами разбившегося в США Bombardier
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CNN опубликовал записи разговоров диспетчеров и пилотов, потерпевшего крушение самолета
CNN опубликовал записи разговоров диспетчеров и пилотов, потерпевшего крушение самолета Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

Аудиозаписи разговоров диспетчеров и пилотов, которые были зафиксированы непосредственно перед и после крушения самолета в аэропорту Вашингтона, стали доступны для прослушивания. Запись была получена телеканалом CNN.

«PAT 2-5, видите ли вы CRJ? PAT 2-5, пройдите позади CRJ», — сообщил диспетчер. После этого в записи слышны вздохи и шум в момент аварии.

После столкновения диспетчерская служба начала информировать другие воздушные суда о происшествии и предлагать альтернативные маршруты. Как следует из аудиозаписи, диспетчер сообщил пилоту: «Не знаю, заметили ли вы раньше, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся закрыть операции на неопределенное время».

Аудиозаписи свидетельствуют, что инцидент был замечен другим пилотом, который сообщил о ЧП диспетчеру. Пилот сообщил: «Да, мы подходили к финишной прямой и заметили сигнальные ракеты с противоположного берега Потомака». Впоследствии диспетчер подхода проинформировал: «Похоже, что оба самолета находятся в реке, операция по поиску и спасению будет продолжена». После происшествия было принято решение о перенаправлении нескольких рейсов в другие аэропорты, так как полеты в DCA были приостановлены.

Ранее в Вашингтоне, в аэропорту имени Рональда Рейгана, произошло серьезное происшествие, ставшее первым большим ЧП при президентстве Дональда Трампа, передает «Царьград». В результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом, самолет потерпел крушение и упал в реку Потомак. Спасательные команды активно ведут операцию по поиску и спасению возможных выживших. Согласно последним отчетам местных новостных агентств, на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

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Аудиозаписи разговоров диспетчеров и пилотов, которые были зафиксированы непосредственно перед и после крушения самолета в аэропорту Вашингтона, стали доступны для прослушивания. Запись была получена телеканалом CNN. «PAT 2-5, видите ли вы CRJ? PAT 2-5, пройдите позади CRJ», — сообщил диспетчер. После этого в записи слышны вздохи и шум в момент аварии. После столкновения диспетчерская служба начала информировать другие воздушные суда о происшествии и предлагать альтернативные маршруты. Как следует из аудиозаписи, диспетчер сообщил пилоту: «Не знаю, заметили ли вы раньше, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся закрыть операции на неопределенное время». Аудиозаписи свидетельствуют, что инцидент был замечен другим пилотом, который сообщил о ЧП диспетчеру. Пилот сообщил: «Да, мы подходили к финишной прямой и заметили сигнальные ракеты с противоположного берега Потомака». Впоследствии диспетчер подхода проинформировал: «Похоже, что оба самолета находятся в реке, операция по поиску и спасению будет продолжена». После происшествия было принято решение о перенаправлении нескольких рейсов в другие аэропорты, так как полеты в DCA были приостановлены. Ранее в Вашингтоне, в аэропорту имени Рональда Рейгана, произошло серьезное происшествие, ставшее первым большим ЧП при президентстве Дональда Трампа, передает «Царьград». В результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом, самолет потерпел крушение и упал в реку Потомак. Спасательные команды активно ведут операцию по поиску и спасению возможных выживших. Согласно последним отчетам местных новостных агентств, на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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