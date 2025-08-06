Полсотни украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

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Более 50 дронов ВСУ сбили над регионами РФ 6 августа
Более 50 дронов ВСУ сбили над регионами РФ 6 августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны были сбиты 51 украинский беспилотник. Инциденты произошли в промежутке с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении. Согласно официальной информации, по 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в небе над Ростовской и Брянской областями, еще 12 — над территорией Крыма.

Кроме того, четыре дрона были ликвидированы в Воронежской области и три — в Орловской. В военном ведомстве подчеркнули, что все аппараты были успешно перехвачены дежурными расчетами ПВО.

Утром 6 августа сообщалось, что в Ростовской области утром перекрыли участок дороги в Каменском районе из-за падения украинского беспилотника. По словам врио главы региона Юрия Слюсаря, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на трассу между Каменском и поселком Глубокий рядом с хутором Погорелов. 

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За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны были сбиты 51 украинский беспилотник. Инциденты произошли в промежутке с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа. «В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении. Согласно официальной информации, по 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в небе над Ростовской и Брянской областями, еще 12 — над территорией Крыма. Кроме того, четыре дрона были ликвидированы в Воронежской области и три — в Орловской. В военном ведомстве подчеркнули, что все аппараты были успешно перехвачены дежурными расчетами ПВО. Утром 6 августа сообщалось, что в Ростовской области утром перекрыли участок дороги в Каменском районе из-за падения украинского беспилотника. По словам врио главы региона Юрия Слюсаря, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на трассу между Каменском и поселком Глубокий рядом с хутором Погорелов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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