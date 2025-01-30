Власти уточнили, кому надо авторизоваться через «Госуслуги» для входа на маркетплейсы

Подтверждение через «Госуслуги» для входа на маркетплейсы нужно только продавцам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Госуслуги» не станут обязательным требованием для пользования маркетплейсами
«Госуслуги» не станут обязательным требованием для пользования маркетплейсами Фото:

Авторизоваться через портал «Госуслуги» для входа на маркетплейсы нужно будет только продавцам, которые размещают объявления. Аналогичная процедура затронет тех, кто размещает объявления на сервисах по поиску работы и предложению услуг. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Также важно, что данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — цитирует РБК сообщение аппарата Григоренко. 

Ранее Forbes сообщил, что россиян планируют обязать регистрироваться на маркетплейсах и других интернет-платформах через портал «Госуслуги». Журнал ссылался на готовящийся законопроект. Вскоре замглавы Минцифры Олег Качанов опроверг эту информацию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авторизоваться через портал «Госуслуги» для входа на маркетплейсы нужно будет только продавцам, которые размещают объявления. Аналогичная процедура затронет тех, кто размещает объявления на сервисах по поиску работы и предложению услуг. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. «Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Также важно, что данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — цитирует РБК сообщение аппарата Григоренко.  Ранее Forbes сообщил, что россиян планируют обязать регистрироваться на маркетплейсах и других интернет-платформах через портал «Госуслуги». Журнал ссылался на готовящийся законопроект. Вскоре замглавы Минцифры Олег Качанов опроверг эту информацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...