Власти уточнили, кому надо авторизоваться через «Госуслуги» для входа на маркетплейсы

Авторизоваться через портал «Госуслуги» для входа на маркетплейсы нужно будет только продавцам, которые размещают объявления. Аналогичная процедура затронет тех, кто размещает объявления на сервисах по поиску работы и предложению услуг. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Также важно, что данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — цитирует РБК сообщение аппарата Григоренко.
Ранее Forbes сообщил, что россиян планируют обязать регистрироваться на маркетплейсах и других интернет-платформах через портал «Госуслуги». Журнал ссылался на готовящийся законопроект. Вскоре замглавы Минцифры Олег Качанов опроверг эту информацию.
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