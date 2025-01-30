Россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

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Кабмин РФ предлагает ввести на маркетплейсах регистрацию через «Госуслуги»
Кабмин РФ предлагает ввести на маркетплейсах регистрацию через «Госуслуги» Фото:

Граждан РФ хотят обязать регистрироваться на маркетплейсах и других интернет-платформах через портал «Госуслуги». Об этом свидетельствуют новые предлагаемые Правительством поправки к законодательству.

«Россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах и досках объявлений с помощью портала „Госуслуги“... Такие меры предусматривает пакет антимошеннических поправок, который разработан в правительстве...» — пишет Forbes со ссылкой на новый пакет законов.

Помимо маркетплейсов, регистрация через «Госуслуги» будет необходима для использования сервисов по поиску работы, досок объявлений и порталов, предлагающих услуги. Эта мера направлена на повышение безопасности взаимодействия пользователей с онлайн-сервисами.

Кроме того, в рамках нововведений маркетплейсы, операторы связи и банки должны будут внедрить биометрическую авторизацию. Также сотрудникам этих компаний запретят использовать зарубежные мессенджеры для связи с клиентами.

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Граждан РФ хотят обязать регистрироваться на маркетплейсах и других интернет-платформах через портал «Госуслуги». Об этом свидетельствуют новые предлагаемые Правительством поправки к законодательству. «Россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах и досках объявлений с помощью портала „Госуслуги“... Такие меры предусматривает пакет антимошеннических поправок, который разработан в правительстве...» — пишет Forbes со ссылкой на новый пакет законов. Помимо маркетплейсов, регистрация через «Госуслуги» будет необходима для использования сервисов по поиску работы, досок объявлений и порталов, предлагающих услуги. Эта мера направлена на повышение безопасности взаимодействия пользователей с онлайн-сервисами. Кроме того, в рамках нововведений маркетплейсы, операторы связи и банки должны будут внедрить биометрическую авторизацию. Также сотрудникам этих компаний запретят использовать зарубежные мессенджеры для связи с клиентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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