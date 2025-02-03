Вице-премьер Чернышенко раскрыл, когда построят новый кампус УрФУ

Завершение строительства нового кампуса Уральского федерального университета в Новокольцовском районе Екатеринбурга запланировано на 2025 год. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания.
«В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге», — передает telegram-канал правительства России слова Чернышенко. Речь идет о трех объектах.
Всего в новых объектах смогут учиться около девяти тысяч человек, включая тысячу школьников. Общая площадь строящихся во второй очереди корпусов УрФУ составляет 100 тысяч квадратных метров. В них, помимо СУНЦа, переедут Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), а также Институт экономики и управления (ИнЭУ). О том, как идет строительство второй очереди кампуса, — в отдельном материале URA.RU.
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