Вице-премьер Чернышенко раскрыл, когда построят новый кампус УрФУ

Вице-премьер Чернышенко: в 2025 году планируем ввести в эксплуатацию кампус УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург , кампус, урфу, здание, строительство, стройка
В новых объектах смогут учиться около девяти тысяч человек Фото:

Завершение строительства нового кампуса Уральского федерального университета в Новокольцовском районе Екатеринбурга запланировано на 2025 год. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания.

«В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге», — передает telegram-канал правительства России слова Чернышенко. Речь идет о трех объектах.

Всего в новых объектах смогут учиться около девяти тысяч человек, включая тысячу школьников. Общая площадь строящихся во второй очереди корпусов УрФУ составляет 100 тысяч квадратных метров. В них, помимо СУНЦа, переедут Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), а также Институт экономики и управления (ИнЭУ). О том, как идет строительство второй очереди кампуса, — в отдельном материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завершение строительства нового кампуса Уральского федерального университета в Новокольцовском районе Екатеринбурга запланировано на 2025 год. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания. «В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге», — передает telegram-канал правительства России слова Чернышенко. Речь идет о трех объектах. Всего в новых объектах смогут учиться около девяти тысяч человек, включая тысячу школьников. Общая площадь строящихся во второй очереди корпусов УрФУ составляет 100 тысяч квадратных метров. В них, помимо СУНЦа, переедут Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), а также Институт экономики и управления (ИнЭУ). О том, как идет строительство второй очереди кампуса, — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...